VIDEO Pogledajte sjajne škarice Pedra u novom debaklu 'plavih'

Nogometaši Chelseaja nastavili su s lošim rezultatima u ligi. U neuobičajenom popodnevnom terminu od 16 sati u, za Engleze neradni ponedjeljak, na Stamford Bridgeu igrali su Chelsea i Nottingham Forest utakmicu 35. kola Premier lige. Forest je pobijedio 3-1, a nezadovoljni navijači domaćih počeli su napuštati stadion nakon trećeg primljenog gola.

Dva gola za goste zabio je Awoniyi te jedan Jesus, dok je za domaćina u sudačkoj nadoknadi sjajno pogodio Joao Pedro. Domaćin je na utakmici imao penal kojeg je Sels obranio Palmeru, a Pedro je zabio gol u 73. minuti, međutim zbog zaleđa je poništen.

Prekrasan pogodak škaricama zabio je sjajni Brazilac. Loptu je na drugu stativu protivničkog kaznenog prostora ubacio Gusto, a Cucurella je proslijedio u peterac glavom. Ondje se nalazio Pedro koji je loptu primirio prsima i škaricama postigao jedan od najljepših golova kola te njegov 15. u prvenstvu ove sezone. Pogodak pogledajte OVDJE.

Ove sezone je za Chelsea Brazilac odigrao 47 utakmica te zabio 20 golova i podijelio devet asistencija. Trenutačno je treći najbolji strijelac lige iza Haalanda (24) i Thiaga (22).

Ove sezone dva trenera na klupi londonskog kluba dobili su otkaz; prvo je Enzo Maresca dobio otpusnicu, a nedavno i Liam Rosenior nakon pet uzastopnih poraza bez postignutog gola. Trenutačno je na klupi Calum McFarlane, donedavni pomoćnik Roseniora, ali ni on nije dobro startao u engleskom prvenstvu. Chelsea je deveti na tablici s 48 bodova u 35 odigranih kola, a sedmi Brentford koji trenutačno ide u Konferencijsku ligu bježi im tri boda.