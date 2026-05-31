VIDEO Pogledajte slavlje fanova PSG-a. Uhićeno je 416 navijača

U Francuskoj je uhićeno 416 osoba, uključujući 283 u pariškom metropolitanskom području, sedam policajaca je ozlijeđeno, među njima jedan teško u Agenu, objavio je u subotu navečer ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez nakon nereda koji su obilježili proslavu PSG-ova osvajanja Lige prvaka.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Ministar je osudio izgrede kao 'apsolutno neprihvatljive'.

- Paris Saint-Germain F.C. osvojio je svoj drugi uzastopni europski naslov, nakon čega je krenulo veliko slavlje u francuskoj prijestolnici. Oko 20.000 ljudi okupilo se u subotu navečer na prestižnoj aveniji Champs-Élysées u Parizu, uobičajenom mjestu proslava i okupljanja u glavnom gradu, a slavlje su obilježili neredi i sukobi s policijom. Na snage reda bacani su razni predmeti u blizini avenije, a incidenata je bilo i kod četvrti Porte de Saint-Cloud u blizini Parka prinčeva, stadiona PSG-a na kojem se finale prenosilo na velikim ekranima pred više od 48.000 navijača.

Pokretanje videa... VIDEO Pariz nakon pobjede | Video: Reuters

Prema policijskom izvješću, oštećena su šest vozila i dva poslovna objekta - jedna pekarnica i jedan restoran.

Pokretanje videa... VIDEO Nasilje u Parizu | Video: Reuters

Naviknuta na nasilne sukobe koji često zasjenjuju velike događaje, Francuska je rasporedila 22.000 policajaca kako bi održavala red u glavnom gradu. Prošle godine dvije su osobe poginule, a gotovo 200 ih je ozlijeđeno nakon što je PSG prvi put osvojio Ligu prvaka.