EMOTIVNE SCENE
VIDEO Pogledajte povijesni trenutak za hrvatski futsal: Reprezentativci primili medalje
Hrvatska futsalska reprezentacija na Europskom prvenstvu je ostvarila povijesan uspjeh i osvojila brončanu medalju! U borbi za broncu nakon drame šesteraca pala je jaka Francuska (11-10). Naslov prvaka na kraju je osvojila Španjolska koja je savladala Portugal 5-3.
Nakon utakmice slijedila je dodjela medalja, a naši reprezentativci nisu skidali osmjeh s lica. Ljubljanska Arena Stožice bila je puna hrvatskih navijača, a dio navijača ostao je na dodjeli podržati brončane futsalaše. Medalje je uručio predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin.
Video možete pogledati OVDJE.
