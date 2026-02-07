Obavijesti

Sport

Komentari 0
EMOTIVNE SCENE

VIDEO Pogledajte povijesni trenutak za hrvatski futsal: Reprezentativci primili medalje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 6 min
VIDEO Pogledajte povijesni trenutak za hrvatski futsal: Reprezentativci primili medalje
Ljubljana: Ceremonija dodjela medalja | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ljubljanska Arena Stožice bila je puna hrvatskih navijača, a dio navijača ostao je na dodjeli podržati brončane futsalaše.

Admiral

Hrvatska futsalska reprezentacija na Europskom prvenstvu je ostvarila povijesan uspjeh i osvojila brončanu medalju! U borbi za broncu nakon drame šesteraca pala je jaka Francuska (11-10). Naslov prvaka na kraju je osvojila Španjolska koja je savladala Portugal 5-3. 

Hrvatska futsal reprezentacija je na Europskom prvenstvu osvojila povijesnu brončanu medalju Hrvatska futsal reprezentacija je na Europskom prvenstvu osvojila povijesnu brončanu medalju Hrvatska futsal reprezentacija je na Europskom prvenstvu osvojila povijesnu brončanu medalju
107
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon utakmice slijedila je dodjela medalja, a naši reprezentativci nisu skidali osmjeh s lica. Ljubljanska Arena Stožice bila je puna hrvatskih navijača, a dio navijača ostao je na dodjeli podržati brončane futsalaše. Medalje je uručio predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin. 

Video možete pogledati OVDJE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Trontelja, a još jedan hit igrač HNL-a odlazi u Sarajevo
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Trontelja, a još jedan hit igrač HNL-a odlazi u Sarajevo

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Francuska 11-10 TOOOOOOOO! Imamo broncu!
BRONČANI FUTSALAŠI

Hrvatska - Francuska 11-10 TOOOOOOOO! Imamo broncu!

Hrvatski futsalaši osvojili su prvu medalju u povijesti nakon prave drame šesteraca! Hrvatska je slomila jaku Francusku u prepunoj Areni Stožice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026