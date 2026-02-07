VIDEO Ludilo u svlačionici nakon medalje: Evo što su pjevali naši

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je povijesni uspjeh i osvojila treće mjesto na Europskom prvenstvu. U borbi za broncu nakon drame šesteraca pala je jaka Francuska (11-10).

Ovo je najbolji uspjeh hrvatske futsalske reprezentacije od 2012. godine kada je Hrvatska kao domaćin Europskog prvenstva došla do četvrtog mjesta. Naši futsalaši nisu mogli bez drame pa je tako rezultat nakon isteka regularnog djela bio 5-5. Francuzi su zabili za izjednačenje sedam sekundi prije kraja pa tako pobjednika odlučivala preciznost sa šest metara.

Hrvatska je pokazala mirnu glavu, a redom su za Hrvatsku zabijali Jelovčić, Sekulić, Kustura, Perić, Jurlina i Vukmir. Najveći tragičar ispao je Toure koji je promašio u šestoj seriji.

Nakon promašaja i sučevog zvižduka koji je označio kraj utakmice, krenulo je veliko slavlje hrvatskih futsalaša, a ono se nastavilo i u svlačionici.