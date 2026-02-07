Obavijesti

Sport

VELIKO SLAVLJE

VIDEO Ludilo u svlačionici nakon medalje: Evo što su pjevali naši

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 7 min
VIDEO Ludilo u svlačionici nakon medalje: Evo što su pjevali naši
Foto: screenshot X

Ovo je najbolji uspjeh hrvatske futsalske reprezentacije od 2012. godine kada je Hrvatska kao domaćin Europskog prvenstva došla do četvrtog mjesta. Slavlje se nastavilo uz pjesmu u svlačionici

Admiral

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je povijesni uspjeh i osvojila treće mjesto na Europskom prvenstvu. U borbi za broncu nakon drame šesteraca pala je jaka Francuska (11-10).

Hrvatska futsal reprezentacija je na Europskom prvenstvu osvojila povijesnu brončanu medalju
107
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ovo je najbolji uspjeh hrvatske futsalske reprezentacije od 2012. godine kada je Hrvatska kao domaćin Europskog prvenstva došla do četvrtog mjesta. Naši futsalaši nisu mogli bez drame pa je tako rezultat nakon isteka regularnog djela bio 5-5. Francuzi su zabili za izjednačenje sedam sekundi prije kraja pa tako pobjednika odlučivala preciznost sa šest metara. 

Hrvatska je pokazala mirnu glavu, a redom su za Hrvatsku zabijali Jelovčić, Sekulić, Kustura, Perić, Jurlina i Vukmir. Najveći tragičar ispao je Toure koji je promašio u šestoj seriji. 

Nakon promašaja i sučevog zvižduka koji je označio kraj utakmice, krenulo je veliko slavlje hrvatskih futsalaša, a ono se nastavilo i u svlačionici. 

OSTALO

