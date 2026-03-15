PALA SEVILLA

VIDEO Pogledajte šou Raphinhe i gol Olma za pobjedu Barcelone

Barcelona razbila Sevillu 5-2! Raphinha briljirao s tri gola, Olmo i Cancelo dodali još dva. Barcelona bježi Realu, Sevilla u problemima

Nogometaši Barcelone su kod kuće pobijedili Sevillu s 5-2, u utakmici 28. kola španjolske Primere, te povećali svoje vodstvo na ljestvici.  To je bila šesta utakmica Barcelone bez poraz au svim natjecanjima i peta pobjeda. Prvo ime susreta definitivno bio je Raphinha. 

Trostruki strijelac za Barcelonu bilo je Brazilac Rafinha, iz jedanaesteraca u devetoj i 21. minuti, te u 51., a još su pogađali Dani Olmo u 38. i João Cancelo u 60. minuti. Golove za Sevillu postigli su Oso u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena i Švicarac Djibril Sow u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Golove pogledajte OVDJE.

Barcelona je prva na tablici sa 70 bodova i ima četiri više od drugoplasiranog Real Madrida. Sevilla je na 14. mjestu s 31 bodom.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara
Dinamo - Slaven 4-2: Beljin hat-trick za +13 'modrih' od Hajduka
VIDEO: POGLEDAJTE GOLIJADU

Dinamo - Slaven 4-2: Beljin hat-trick za +13 'modrih' od Hajduka

DINAMO - SLAVEN BELUPO 4-2 Dinamo je pobijedio 'farmaceute', a Dion Drena Beljo zabio je hat-trick u 16 minuta, a zabio je i Vidović u 71. minuti. Grgić i Mažar zabili su za goste. Bilo je 7752 gledatelja.

