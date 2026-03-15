VIDEO Pogledajte šou Raphinhe i gol Olma za pobjedu Barcelone

Barcelona razbila Sevillu 5-2! Raphinha briljirao s tri gola, Olmo i Cancelo dodali još dva. Barcelona bježi Realu, Sevilla u problemima
Nogometaši Barcelone su kod kuće pobijedili Sevillu s 5-2, u utakmici 28. kola španjolske Primere, te povećali svoje vodstvo na ljestvici. To je bila šesta utakmica Barcelone bez poraz au svim natjecanjima i peta pobjeda. Prvo ime susreta definitivno bio je Raphinha.
Trostruki strijelac za Barcelonu bilo je Brazilac Rafinha, iz jedanaesteraca u devetoj i 21. minuti, te u 51., a još su pogađali Dani Olmo u 38. i João Cancelo u 60. minuti. Golove za Sevillu postigli su Oso u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena i Švicarac Djibril Sow u drugoj minuti sudačke nadoknade.
Barcelona je prva na tablici sa 70 bodova i ima četiri više od drugoplasiranog Real Madrida. Sevilla je na 14. mjestu s 31 bodom.
