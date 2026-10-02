VIDEO Pogledajte špalir, ovacije i pljesak navijača za Džeku! Čak je i sudac odao počast legendi

Edin Džeko u utakmici Lige nacija protiv Švedske (1-1) posljednji je put nastupio za Bosnu i Hercegovinu, a njegov oproštaj na Bilinom polju u Zenici obilježile su brojne emotivne scene.

Džeko je prije utakmice izašao na zagrijavanje, a njegovo pojavljivanje na travnjaku izazvalo je snažnu reakciju s tribina. Skandiralo se njegovo ime, dok su navijači pljeskom ispratili igrača koji je gotovo dva desetljeća bio jedan od simbola reprezentacije BiH.

Navijači su poseban trenutak pripremili u 11. minuti, simbolično u čast Džeke koji je tijekom reprezentativne karijere nosio upravo taj broj. Na Bilinom polju tada su se pojavili bakljada i vatromet, dok je posebno upečatljiva bila bakljada na zgradi iza stadiona.

Zenica: Susret Bosne i Hercegovine i Švedske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U 64. minuti susreta Džeko je prošao kroz počasni špalir koji su mu priredili suigrači prilikom izlaska iz igre. Nakon toga uslijedio je pljesak s tribina, a dugogodišnjem kapetanu zapljeskao je i sudac Derevinski, što je rijetka scena na nogometnim utakmicama.

Špalir, aplauz i skandiranje s tribina pogledajte OVDJE.

Susret protiv Švedske ujedno je njegov 152. nastup za reprezentaciju. Džeko je rekorder BiH po broju nastupa i najbolji strijelac u povijesti nacionalne momčadi.