VIDEO Pogledajte sporedni meč iz publike! I Hrga bi im zavidio

Hrgović je u Londonu došao do najveće pobjede i uzeo IBF-ov pojas, a tijekom meča se odvila privatna borba i kaos na tribinama
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Filip Hrgović stigao je do najveće pobjede u životu nakon što je u teškoj borbi protiv 21-godišnjeg Mosesa Itaume kojemu su dali nadimak 'novi Tyson' osigurao IBF-ov pojas svjetskog prvaka.
Tijekom meča u londonskoj O2 Areni zabilježen je i incident na tribinama. Na društvenim mrežama pojavio se videozapis na kojem se vidi fizički sukob više osoba, a prema dostupnim informacijama nije poznat identitet sudionika.
Na videu se može vidjeti nekoliko mladića koji se naguravaju i udaraju na tribinama, nakon čega su intervenirali zaštitari. Redari su ubrzo stigli na mjesto događaja, razdvojili sudionike i udaljili ih iz tog dijela dvorane.
Okolnosti koje su prethodile sukobu, kao ni razlog zbog kojeg je došlo do fizičkog obračuna, zasad nisu poznati.
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