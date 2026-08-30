VIDEO Pogledajte sporedni meč iz publike! I Hrga bi im zavidio

Filip Hrgović stigao je do najveće pobjede u životu nakon što je u teškoj borbi protiv 21-godišnjeg Mosesa Itaume kojemu su dali nadimak 'novi Tyson' osigurao IBF-ov pojas svjetskog prvaka.

Tijekom meča u londonskoj O2 Areni zabilježen je i incident na tribinama. Na društvenim mrežama pojavio se videozapis na kojem se vidi fizički sukob više osoba, a prema dostupnim informacijama nije poznat identitet sudionika.

Na videu se može vidjeti nekoliko mladića koji se naguravaju i udaraju na tribinama, nakon čega su intervenirali zaštitari. Redari su ubrzo stigli na mjesto događaja, razdvojili sudionike i udaljili ih iz tog dijela dvorane.

Okolnosti koje su prethodile sukobu, kao ni razlog zbog kojeg je došlo do fizičkog obračuna, zasad nisu poznati.