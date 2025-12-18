Obavijesti

PROTIV ŠAHTARA

VIDEO Pogledajte što je Rijeka promašila za vodstvo u Poljskoj

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Veliku je priliku propustila Rijeka i u 65. minuti. Ovog puta se Fruk našao iskosa pred golom suparnika, pokušao je vratiti loptu u sredinu, ali malo su zakasnili suigrači i nitko nije skrenuo loptu u mrežu

Nogometaši Rijeke stigli su u Krakow u goste Šahtaru u 6. kolu Konferencijske lige. Nakon prvog poluvremena u kojem je ukrajinski klub bio bolji, hrvatski prvak mogao je šokirati Šahtar u 50. minuti. 

Naime, grubo je pogriješio golman Šahtara Fesyun u predaji lopte i presjekao ju je Daniel Adu-Adjei. Sjurio se prema golu suparnika, namjestio na lijevu nogu i pucao, ali otišlo je malo pored gola. 

Priliku Engleza pogledajte OVDJE

