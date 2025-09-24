VIDEO Pogledajte udarac koji je srušio Barbira nakon 67 sekundi

Hrvatski MMA borac Đani Barbir (28, 7-1) nije se proslavio u velikoj borbi za UFC-ov ugovor u Dana White Contender Seriesu. Naime, tamo je FNC-ov prvak u srednjoj kategoriji izgubio od Litavca Mantasa Kondratavičiusa (26, 8-1), koji je pobijedio tehničkim nokautom nakon samo 67 sekundi borbe.

Litavac je pogodio Barbira snažnim zadnjim desnim krošeom, nakon kojeg je pitanje pobjednika bilo riješeno. Udarac je sjeo točno na Barbirovu bradu, izgubio je balans i pao na pod, nakon čega se pokušao obraniti, ali je sudac prekinuo borbu.

Iako se Đani odmah ustao na noge, bilo je jasno kako je uzdrman od udarca. Dana White ubrzo je potvrdio kako je litavski borac dobio UFC-ov ugovor, dok će se Đani strpiti za novu šansu, a u međuvremenu može obraniti svoj pojas prvaka u UFC-u.