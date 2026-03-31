VIDEO Pogledajte veliki kiks sina bivšeg 'vatrenog' za tugu u Zenici i rano vodstvo Talijana

Bosna i Hercegovina rano je primila gol u finalnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Zenici. Italija je u 15. minuti došla do prednosti i "zmajevima" će sada biti jako teško. Utakmica je počela oprezno, bez velikih prilika, a onda je jedna greška koštala Bosnu i Hercegovinu. Ima se još za igrati, ali Italija ima ranu prednost.

U 15. minuti golman Nikola Vasilj, sin brončanog "vatrenog" iz Francuske 1998. Vladimira Vasilja, išao je dodati loptu nakon pritiska Italije. Promašio je oba svoja suigrača i dodao loptu u noge Barelli. On je klasa od igrača i odmah je vidio kako u prazan prostor utrčava Moise Kean, koji je jako raspoložen u prvom dijelu. On nije ni primio loptu, već je iz prve poslao loptu u mrežu pored nemoćnog Vasilja. Jako lijep gol za šok u Zenici.

Vasilj je napravio grešku i protiv Welsa, ali se tada iskupio. Može li i sada?

Utakmica je u tijeku...