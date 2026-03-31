Obavijesti

Sport

VODI ITALIJA

VIDEO Pogledajte veliki kiks sina bivšeg 'vatrenog' za tugu u Zenici i rano vodstvo Talijana

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: SportKlub/screenshot

Šok u Zenici! Bosna i Hercegovina primila rani gol od Italije. Vasilj opet griješio, Kean neumoljiv! Hoće li se "zmajevi" vratiti u igru

Bosna i Hercegovina rano je primila gol u finalnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Zenici. Italija je u 15. minuti došla do prednosti i "zmajevima" će sada biti jako teško. Utakmica je počela oprezno, bez velikih prilika, a onda je jedna greška koštala Bosnu i Hercegovinu. Ima se još za igrati, ali Italija ima ranu prednost.

U 15. minuti golman Nikola Vasilj, sin brončanog "vatrenog" iz Francuske 1998. Vladimira Vasilja, išao je dodati loptu nakon pritiska Italije. Promašio je oba svoja suigrača i dodao loptu u noge Barelli. On je klasa od igrača i odmah je vidio kako u prazan prostor utrčava Moise Kean, koji je jako raspoložen u prvom dijelu. On nije ni primio loptu, već je iz prve poslao loptu u mrežu pored nemoćnog Vasilja. Jako lijep gol za šok u Zenici.

Gol pogledajte OVDJE.

Vasilj je napravio grešku i protiv Welsa, ali se tada iskupio. Može li i sada?

Utakmica je u tijeku...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026