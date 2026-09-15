VIDEO Mario Vušković se vratio treninzima HSV-a: Dočekan je uz velike ovacije navijača kluba

Mario Vušković (24), stoper HSV-a, danas se vratio treninzima nakon što mu je preostalo još dva mjeseca četverogodišnje suspenzije zbog dopinga. Vušković je na treningu dočekan uz glasne ovacije gotovo osam tisuća navijača koji su oduševljeno pozdravili Hrvata.

Koliko se očekivao njegov povratak klubu, dokazuje i podatak da HSV odlučio trening imati na Volksparkstadionu zbog velikog interesa navijača.

Großer Empfang von 7.500 Fans des #HSV für Rückkehrer Mario Vušković bei seiner Trainings-Premiere im Volksparkstadion pic.twitter.com/20KSCDNWjh — BILD Hamburger SV (@BILD_HSV) September 15, 2026

- Pokušat ćemo Mariju u utorak prirediti trenutak kakav zaslužuje. Istovremeno, cilj je da sve to ne stavljamo previše u središte pozornosti, jer Mario kao osoba nije takav. On se jednostavno neizmjerno veseli što smije ponovno biti u svlačionici i s ekipom - rekao je trener HSV-a Merlin Polzin uoči Marijevog povratka.