Obavijesti

Sport

Komentari 2
NAKON GOTOVO ČETIRI GODINE

VIDEO Mario Vušković se vratio treninzima HSV-a: Dočekan je uz velike ovacije navijača kluba

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Mario Vušković se vratio treninzima HSV-a: Dočekan je uz velike ovacije navijača kluba
Foto: screenshot X
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Koliko se očekivao njegov povratak klubu, dokazuje i podatak da HSV odlučio trening imati na stadionu Volksparkstadion zbog velikog interesa navijača.

Admiral

Mario Vušković (24), stoper HSV-a, danas se vratio treninzima nakon što mu je preostalo još dva mjeseca četverogodišnje suspenzije zbog dopinga. Vušković je na treningu dočekan uz glasne ovacije gotovo osam tisuća navijača koji su oduševljeno pozdravili Hrvata. 

Koliko se očekivao njegov povratak klubu, dokazuje i podatak da HSV odlučio trening imati na Volksparkstadionu zbog velikog interesa navijača. 

VELIKI POVRATAK KRAJ VUŠKOVIĆEVE KALVARIJE Mario opet na treningu HSV-a! Evo što ga očekuje prvoga dana
KRAJ VUŠKOVIĆEVE KALVARIJE Mario opet na treningu HSV-a! Evo što ga očekuje prvoga dana

- Pokušat ćemo Mariju u utorak prirediti trenutak kakav zaslužuje. Istovremeno, cilj je da sve to ne stavljamo previše u središte pozornosti, jer Mario kao osoba nije takav. On se jednostavno neizmjerno veseli što smije ponovno biti u svlačionici i s ekipom - rekao je trener HSV-a  Merlin Polzin uoči Marijevog povratka. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Shakira ju je opisala kao Twingo, a sebe kao Ferrari. Evo tko sad ljubi Barcinu legendu
22 GODINE MLAĐA

FOTO Shakira ju je opisala kao Twingo, a sebe kao Ferrari. Evo tko sad ljubi Barcinu legendu

Ulazak u vezu s Piquéom stavio je Claru u središte globalne sapunice, a situacija je eskalirala kada je Shakira objavila pjesmu koja je postala himna svih prevarenih žena. Clara je imala 11 godina kad su Shakira i Pique prohodali 2010. godine
FOTO Pogledajte kako izgledaju novi dresovi Hrvatske! Za njih ćete morati izdvojiti do 150 eura
SURADNJA S ADIDASOM

FOTO Pogledajte kako izgledaju novi dresovi Hrvatske! Za njih ćete morati izdvojiti do 150 eura

Adidas i HNS predstavili su nove dresove hrvatske nogometne reprezentacije. Oni označavaju početak dugoročnog partnerstva Adidasa i Hrvatskog nogometnog saveza, a 'vatreni' će ih nositi već u Ligi nacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026