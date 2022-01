Bijesni Nikola Karabatić koji juri prema Davidu Mandiću, gužva na parketu, naša tri igrača protiv šest Francuza, lete čaše s tribina. To je najblaži rezime onoga što smo gledali u još jednom rukometnom klasiku između Hrvatske i Francuske.

Francuska je pobijedila 'kauboje' (27-22) u još jednom velikom rukometnom ratu na otvaranju Eura i gurnula nas u probleme. Falili su nositelji naše igre Domagoj Duvnjak i Luka Cindrić, nije bilo ni Marka Mamića i Marina Marića, ali i uz sve te probleme Hrvatska je veći dio susreta bila al pari s olimpijskim prvacima.

No, kada smo im puhali za vratom, češki suci su se upetljali i pobrinuli da utakmica ne uđe u neizvjesnu završnicu. U drugom poluvremenu, u trenucima kada smo došli na minus dva, Horaček i Novotny su nam pokazali čak tri isključenja. Prvi je zaradio Zvonimir Srna, na što je poludjela naša klupa koja je također dobila dvije minute zbog čega je netko od naših igrača morao napustiti igru.

No, nakon toga je uslijedio kaos na terenu. Francuzi su nastavili s napadom, David Mandić je žestoko ušao u Mahea i udario ga po bradi. To je bio trenutak kada je Nikola Karabatić poludio i poželio dijeliti neku svoju pravdu. Urlao je na naše igrače i suce, tražio obračun s hrvatskim rukometašima, a to je probudilo iskre i na tribinama odakle su na parket doletjele dvije čaše.

Video pogledajte OVDJE.

Mandić je zbog prekršaja dobio crveni karton. I ne samo to. Česi su još dodatno išli pogledati usporenu snimku pa su mu pokazali i plavi karton što znači kako će podnijeti izvještaj disciplinskom sucu koji će moći još dodatno kazniti našeg rukometaša. Prevedeno, postoji mogućnost da propusti utakmicu protiv Srbije. Bio je to prljav prekršaj, ali baš tako grub...

- Bilo je nekih tenzija, ali s moje strane nije bilo namjere. Spustio je težište dolje i to je izravan crveni karton. Što je najgore, i plavi sam dobio. Ne mogu ništa prejudicirati, ali nije bilo namjere. Suđenje? To trebaju drugi gledati. Ja uopće neću to komentirati. Neka više sile to komentiraju - rekao je Mandić za RTL nakon utakmice.

Bez obzira na žustru reakciju prema sucima, Nikola Karabatić je prošao bez kazne. Bio je to još jedan poklončić Francuzima od strane češkog para. Francuska je iskoristila tri igrača više i odjurila na plus četiri. Naši se nisu mogli vratiti u utakmicu, pali su mentalno i bilo je samo pitanje s koliko razlike će slaviti aktualni olimpijski prvaci. Na kraju su otišli do plus pet.

No, ništa nije gotovo. Nismo pali bez ispaljenog metka i to je najbitnije. Za dva dana slijedi utakmica protiv Srbije. Za prolazak u drugi krug pobjeda nam je neophodna...