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VIDEO Pogledajte zašto je sudac Očenaš isključio hajdukovca

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Pogledajte zašto je sudac Očenaš isključio hajdukovca
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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Hajduk je bio napadački nastrojen i nizao šanse, ali dobar momentum splitske momčadi pokvario je Adrion Pajaziti, koji je dobio crveni karton u 55. minuti

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Hajduk Rakow u četvrtak su na Poljudu odigrali prvu utakmicu doigravanja za Konferencijsku ligu, a hrvatski je predstavnik poveo u 21. minuti igre, kada je Michele Šego nastavio dobru golgetersku formu na početku sezone i zatresao mrežu gostiju. Ipak, Mahir Emreli izjednačio je nekoliko minuta kasnije i momčadi su poravnate otišle na predah.

U samo nekoliko minuta nastavka, Dalisson je povisio prednost Hajduka na 2-1 sjajnim golom izvan kaznenog prostora. Hajduk je bio napadački nastrojen i nizao šanse, ali dobar momentum splitske momčadi pokvario je Adrion Pajaziti, koji je u 55. minuti dobio crveni karton.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Veznjak Hajduka isključen je zbog grubog prekršaja. Neoprezno je, a i nepromišljeno uklizao u noge protivnika, kojeg je pokosio na polovici travnjaka. Slovački sudac Očenaš nije imao puno izbora, pokazao je hajdukovcu crveni karton, a klikom OVDJE pogledajte zašto.

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Komentari 14
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HAJDUK - RAKOW 2-2 Splićani su na Poljudu u dramatičnoj završnici izvukli remi. Poveli su domaćini golom Šege u 21. minuti, izjednačio je Emreli. Dalisson je zabio za 2-1, Pajaziti zaradio crveni. Diaby postavio na 2-2

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