VIDEO Pogledajte zbog čega je stoper Reala zaradio isključenje

Suđenje je u španjolskoj La Ligi vruća tema od samog starta nove sezone. Od prvog kola i dvoboja Mallorce i Barcelone, preko dvoboja Rayo Vallecana i Barcelone te Real Madrida i Mallorce, nije nedostajalo sudačkih pogrešaka. Nova kontroverza dogodila se u dvoboju 4. kola na dvoboju Real Sociedada i madridskog Reala.

Naime, igrala se 31. minuta kada su domaći iz svog kaznenog prostora poslali dugu loptu u suparničku polovicu. Mikel Oyarzabal ubacio se ispred Deana Huijsena, a stoper Reala ga je na centru povukao za leđa i srušio na pod. Iako je bilo daleko od gola i nije bio posljednji igrač, sudac Jesus Gil Manzano dao mu je direktan crveni karton.

Specijalizirana stranica za suđenje Achivo VAR objavila je spornu situaciju i navela da ovaj prekršaj nije bio dovoljan za isključenje realovca.

"Huijsen, bez da je posljednji igrač obrane, zgrabio je i srušio Oyarzabala", napisali su između ostalog.