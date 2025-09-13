Obavijesti

PROTIV REAL SOCIEDADA

VIDEO Pogledajte zbog čega je stoper Reala zaradio isključenje

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Screenshot/Arena sport

Specijalizirana stranica za suđenje Achivo VAR objavila je spornu situaciju i navela da ovaj prekršaj nije bio dovoljan za isključenje realovca

Suđenje je u španjolskoj La Ligi vruća tema od samog starta nove sezone. Od prvog kola i dvoboja Mallorce i Barcelone, preko dvoboja Rayo Vallecana i Barcelone te Real Madrida i Mallorce, nije nedostajalo sudačkih pogrešaka. Nova kontroverza dogodila se u dvoboju 4. kola na dvoboju Real Sociedada i madridskog Reala. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Naime, igrala se 31. minuta kada su domaći iz svog kaznenog prostora poslali dugu loptu u suparničku polovicu. Mikel Oyarzabal ubacio se ispred Deana Huijsena, a stoper Reala ga je na centru povukao za leđa i srušio na pod. Iako je bilo daleko od gola i nije bio posljednji igrač, sudac Jesus Gil Manzano dao mu je direktan crveni karton.

Video situacije pogledajte OVDJE

Specijalizirana stranica za suđenje Achivo VAR objavila je spornu situaciju i navela da ovaj prekršaj nije bio dovoljan za isključenje realovca. 

"Huijsen, bez da je posljednji igrač obrane, zgrabio je i srušio Oyarzabala", napisali su između ostalog. 

