VIDEO Pojavila se nova snimka: Prestianni vrijeđao Viniciusa više puta prije reakcije Brazilca?

Ne stišava se bura nakon utakmice Benfice i Real Madrida (0-1) koja je ostala upamćena po navodnom rasističkom vrijeđanju Viniciusa Juniora. Podsjetimo, Gianluca Prestianni prekrio je usta i nešto dobacivao Realovom igraču, ali sada se pojavila nova snimka koja nudi potpuno novi kut gledišta.

Naime, izgleda da je već znatno ranije nego što je Vinicius reagirao Prestianni počeo s uvredama i to u metežu što su mogli čuti i drugi igrači Reala. Do Prestiannija je u tom trenutku stigao i Kylian Mbappe koji je ipak mogao čuti što je igrač Benfice govorio Viniciusu, s obzirom na to da mu je bio vrlo blizu u tom trenutku.

Ova se situacija dogodila još dok su se igrači vraćali prema centru igrališta, dok je Vinicius uvrede prijavio sucu tek nakon što Prestiannijevih dobacivanja kad su se igrači spremali za krenuti s centra nakon primljenog gola.

Na uvrede Argentinca žestoko je reagirao i Kylian Mbappe koji mu je poručio da je rasist, a nakon utakmice i da ne bi trebao sudjelovati u Ligi prvaka.

Iako ni Vinicius definitivno nije "cvijeće", nova snimka koja se pojavila prikazuje da je vjerojatno verbalni napad Prestiannija počeo znatno ranije nego je prijavljen.

Uzvratna utakmica igra se 25. veljače na Santiago Bernabeuu, a nema sumnje kako će madridska publika gromoglasnim zvižducima dočekati argentinskog nogometaša.