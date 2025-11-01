Obavijesti

UTAKMICA DRUGOLIGAŠA

VIDEO Policija spriječila nerede na rizičnoj utakmici u Njemačkoj

Piše Issa Kralj,
Policija je utakmicu u 2. Bundesligi proglasila utakmicom visokog rizika, ali srećom većih nereda na stadionu nije bilo zaahvaljujući policiji koja je na vrijeme sprijećilaa veće incidente

U 11. kolu 2. Bundeslige u velikom berlinskom derbiju sastali su se Hertha i Dynamo Dresden. U utakmici visokog rizika, Hertha je pred domaćom publikom slavila 2-0. U prvom poluvremenu golove su zabili Cuisance u 13. minuti i Reese po završetku prvog poluvremena, a rezultat se nije mijenjao do kraja utakmice.

Video možete pogledati OVDJE. 

Susret se igrao na Olimpijskom stadionu pred 70.000 gledatelja, od kojih je bilo oko 20.000 navijača gostujuće momčadi. Tijekom utakmice bio je formiran policijski kordon ispod tribine navijača Herthe koji su počeli paliti baklje u bojama kluba, a bilo je manjih incidenata prije početka susreta. Srećom, težih sukoba nije bilo, a ni žrtava.

