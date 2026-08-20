VIDEO Poljaci se čude Poljudu: Ovo je komentatorska kabina

Popularni poljski sportski kanal "Kanał Sportowy", koji na platformi X prati gotovo pola milijuna ljudi, dan uoči utakmice Hajduka i Rakowa u play-offu Konferencijske lige objavio je fotografiju s Poljuda koja je izazvala brojne reakcije. U fokusu nisu bili ni travnjak ni tribine, već jedan pomalo zaboravljeni detalj - stare komentatorske kabine.

Na fotografiji snimljenoj iz donjeg kuta vide se stare, pomalo oronule komentatorske kućice smještene visoko pod krovnom konstrukcijom splitskog stadiona. Uz sliku, administratori stranice kratko su napisali: "Komentatorske kabine na stadionu Hajduka".

Dziuple komentatorskie na stadionie Hajduka. Klimat jest😃 pic.twitter.com/4pWtJDRnLu — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 19, 2026

Mnogi su se šalili na račun izgleda i nedostupnosti kabina. "U Varšavi se takvi stanovi prodaju za milijune", napisao je jedan korisnik, dok je drugog zanimalo praktično pitanje: "Kako se uopće ulazi unutra?". Odgovori na to pitanje bili su jednako kreativni. Neki su predlagali da se "mora proći kroz Bifrost", mitski most iz nordijske mitologije, dok su drugi sugerirali da "čuvar kabine baci uže kroz prozor i viče 'penjite se'".