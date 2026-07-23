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STADION JE ERUPTIRAO

VIDEO Poljud eksplodirao kada je Livaja ušao u igru. Pogledajte ovacije za kapetana 'bijelih'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO Poljud eksplodirao kada je Livaja ušao u igru. Pogledajte ovacije za kapetana 'bijelih'
Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Zajedno s Livajom, u 77. minuti, ušli su Skelin i Del Moral, dok su teren napustili Šego, Marešić i Dalisson

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Hajduk je na Poljudu pobijedio Pafos 2-0 u prvoj utakmici drugoga pretkola Europske lige i stekao vrijednu prednost uoči uzvrata na Cipru. Pogotke za splitsku momčad postigli su Michele Šego u 56. i Dario Melnjak u 65. minuti. "Bijeli" su bili bolja momčad već u prvom poluvremenu, ali terensku nadmoć nisu uspjeli pretvoriti u pogodak. Otpor ciparskog prvaka slomili su u nastavku.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Šego je u 56. minuti fantastično izveo slobodan udarac i pogodio za vodstvo Hajduka. Devet minuta poslije Acapandie je asistirao Melnjaku, koji je lijepim udarcem povisio na 2-0 i dodatno približio splitsku momčad prolasku u treće pretkolo. Velike ovacije prolomile su se Poljudom u 77. minuti, kada je Gonzalo García u igru uveo Marka Livaju. Hajdukov kapetan ponovno nije započeo utakmicu, a navijači su ga dočekali glasnim pljeskom. Video ovacija kapetanu pogledajte OVDJE.

Pafos je u završnici pokušao smanjiti zaostatak, ali nije ozbiljnije ugrozio Hajdukova vrata. Gosti su pritom mogli ostati i s igračem manje jer je Brito u završnim minutama, nakon prekršaja na Livaji, izbjegao drugi žuti karton. Hajduk je sačuvao prednost od dva pogotka i ostvario važnu pobjedu uoči uzvrata na Cipru koji se igra 30. srpnja u 20 sati.

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