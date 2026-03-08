Obavijesti

VIDEO Poljud je već proključao, kad ono - stativa! Pogledajte

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/MaxSport

Da bi stvar po "bile" bila gora, samo minutu kasnije je Monsef Bakrar na drugoj strani zabio za 3-1

Admiral

Hajduk je dočekao Dinamo u 25. kolu HNL-a na Poljudu, a već nakon 11 minuta igre gubili su domaći 0-2. Ipak, Rokas Pukštas je vratio neizvjenost u utakmicu golom u 28. minuti, a isti igrač zamalo je izjednačio rezultat u 37. minuti. 

Ubacio je Guilamon iz prekida, Pukštas visoko skočio i pucao glavom, ali ispriječila se stativa. Na odbijenoj lopti bio je Ron Raci, ali je pucao visoko iznad gola. Situaciju pogledajte OVDJE

Da bi stvar po "bile" bila gora, samo minutu kasnije je Monsef Bakrar na drugoj strani zabio za 3-1. 

