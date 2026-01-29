Obavijesti

Sport

Komentari 2
CHALLENGER U MANILI

VIDEO Pomama za Donnom: Vekić izborila prvo polufinale turnira nakon Olimpijskih igara!

Piše HINA, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pomama za Donnom: Vekić izborila prvo polufinale turnira nakon Olimpijskih igara!
2
Foto: Mike Frey/REUTERS

Ovo je Hrvatici 37. polufinale u karijeri, a nakon meča su je brojni obožavatelji i obožavateljice zamolili za autogram i fotografiju. Vekić je zvijezda na Filipinima

Admiral

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u polufinale WTA 125 Challenger turnira u Manili, glavnom gradu Filipina, a do te je faze došla bez izgubljenog seta.

Nakon lakih pobjeda od 6-2, 6-2 protiv Japanke Okamure i 6-1, 6-2 protiv ruske igračice Tkačeve, u četvrtfinalu je sa 6-4, 6-3 bila bolja od Kineskinje Lin Zhu, 164. tenisačice na svijetu.

U prvom setu je Vekić napravila jedan break što joj je bilo dovoljno za 1-0 u setovima, dok je u drugoj dionici ravnopravna borba trajala do 3-3. Do kraja meča Vekić je nanizala tri gema, a pritom je napravila dva breaka za konačno slavlje.

Ovo je Hrvatici 37. polufinale u karijeri, a nakon meča su je brojni obožavatelji i obožavateljice zamolili za autogram i fotografiju. Vekić je zvijezda na Filipinima. 

U polufinalu će Vekić igrati protiv Ruskinje Tatjane Prozorove, trenutačno 174. tenisačice na svijetu te će pokušati nastaviti pobjednički niz koji bi trebao pomoći u potrazi za izgubljenom formom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
UŽIVO Transferi: Inter nastavlja loviti Perišića, Istra potpisala stopera, Livaković u Dinamu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Inter nastavlja loviti Perišića, Istra potpisala stopera, Livaković u Dinamu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska je i službeno dobila protivnika u polufinalu Eura!
POZNATA I SATNICA

Hrvatska je i službeno dobila protivnika u polufinalu Eura!

HRVATSKA - MAĐARSKA 27-25 Hrvatska rukometna reprezentacija briljira! Četiri pobjede i polufinale Europskog prvenstva. U polufinalu je u petak u Herningu očekuje Njemačka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026