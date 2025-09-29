VIDEO Poništeni golovi, sporni penali... Evo najkontroverznijih odluka VAR-a u hrvatskoj ligi!

Video asistent sudac (VAR) uveden je u nogomet s filozofijom "minimalne intervencije za maksimalnu korist". Cilj je bio ispraviti jasne i očigledne pogreške sudaca te donijeti više pravde i transparentnosti u najvažniju sporednu stvar na svijetu.

Međutim, u Hrvatskoj nogometnoj ligi (HNL), VAR tehnologija postala je izvor neprestanih kontroverzi, rasprava i, u konačnici, jednog od najvećih skandala u povijesti domaćeg nogometa. Iako je VAR zamišljen kao alat za postizanje veće pravednosti, njegova primjena u HNL-u pokazala je da tehnologija ne može eliminirati ljudski faktor.

Brojni primjeri, od pogrešne interpretacije pravila do nedostatka transparentnosti, potvrđuju da se ne radi o izoliranim incidentima, već o sustavnom problemu. Skandal s curenjem snimki i ostavkom Brune Marića samo je razotkrio duboke probleme unutar sudačke organizacije.

Vraćanje povjerenja u suđenje i sam sustav bit će dugotrajan proces koji zahtijeva potpunu transparentnost i dosljednost, jer je na kraju dana jasno da problem nije u tehnologiji, već u ljudima koji je koriste.

Afera 'VAR Leaks' kao vrhunac krize povjerenja

Krovni skandal koji je uzdrmao temelje hrvatskog nogometa dogodio se početkom 2024. godine, kada su u javnost počele curiti audio snimke komunikacije iz VAR soba s nekoliko prvoligaških utakmica. Snimke su otkrile nedosljednosti, upitnu primjenu protokola i frustracije unutar sudačke organizacije, potaknuvši optužbe za pogodovanje pojedinim klubovima.

Kriza je eskalirala ostavkom predsjednika Sudačke komisije Brune Marića, koji se na taj potez odlučio zbog, kako je naveo Hrvatski nogometni savez (HNS), osobnih razloga, kasnije otkrivenih kao ozbiljne prijetnje njemu i njegovoj obitelji.

Vrhunac afere bilo je priznanje HNS-a da je za spornu utakmicu Osijek - Dinamo objavljena fabricirana, odnosno simulirana snimka komunikacije, umjesto originalne, što je dodatno srozalo povjerenje javnosti. Kako bi se pokušala rasvijetliti situacija, HNS je u suradnji s Uefom osnovao neovisno stručno povjerenstvo za analizu svih spornih situacija.

Kontroverzne odluke koje su obilježile HNL

Afera sa snimkama samo je stavila pod povećalo brojne sporne odluke koje su i ranije izazivale bijes navijača i klubova. Iako je teško izdvojiti samo deset, ovo su neke od situacija koje su najviše uzburkale javnost:

Osijek - Dinamo (2-3), 2023./24.

Utakmica koja je postala simbol VAR kontroverzi i epicentar afere "VAR leaks". Dva kaznena udarca za Dinamo u sudačkoj nadoknadi, od kojih je prvi zbog igranja rukom postao predmet manipulacije sa snimkama, donijela su nevjerojatan preokret i pokrenula lavinu nepovjerenja

Osijek - Dinamo 2-3 (sažetak)

Hajduk - Varaždin (1-1), 2023./24.

Hajduk je nakon utakmice službeno zatražio objavu audio snimki zbog sumnji u kršenje protokola. Sporne su bile odluke o isključenju igrača i dosuđenom kaznenom udarcu za goste, a klub je smatrao da nije ispunjen kriterij "jasne i očigledne pogreške".

sažetak varaždin hajduk 24 02

Dinamo - Hajduk (0-0), 2023./24.

U napetom derbiju, Dinamu je u 78. minuti poništen gol Perkovića nakon VAR intervencije zbog igranja rukom. Odluka je izazvala burne rasprave o tome je li ruka bila u prirodnom položaju i je li kontakt bio dovoljan za poništenje gola koji je mogao odlučiti utakmicu.

sažetak dinamo hajduk

Dinamo - Rijeka (1-0), 2023./24.

Pobjednika je odlučio kontroverzni kazneni udarac za Dinamo u 94. minuti. Nakon duge VAR provjere, sudac je pokazao na bijelu točku zbog kontakta koji su mnogi ocijenili kao nedovoljan za najstrožu kaznu.

sazetak dinamo rijeka

Lokomotiva - Dinamo (1-1), 2024./25.

Dvoboj je sudio Duje Strukan, a najviše su sporne dvije situacije, obje koje su išle u korist Dinama. Prvo je u 37. minuti dosuđen sporan kazneni udarac za "modre" nakon kontakta Luke Dajčera i Petra Sučića na rubu kaznenog prostora. Strukan je dosudio penal pa ga išao pregledavati na VAR monitor, ali je ostao pri svojoj odluci. Kulenović je poentirao za 0-1.

Druga situacija dogodila se pri rezultatu 1-1 u 77. minuti kada je Kulenović pogodio stativu, a u istoj akciji Lokosi su razvili kontru i preko Vasilja zabili za 2-1. Ipak, pomoćni sudac je digao zastavicu, a VAR soba je potvrdila zaleđe, iako im dokazni materijal i nije pre(uvjerljiv).

Osijek - Dinamo (1-2), 2024./25.

Utakmicu koju je Osijek pobijedio 2-1 zasjenila je sporna situacija iz 83. minute. Tada je neproslavljeni Dinamov napadač, Wilfrieed Kanga, pucao prema mreži Marka Malenice, koji je sjajno reagirao i izbio loptu s crte. Međutim, dinamovci su smatrali da je lopta cijelim svojim obujmom prešla gol-liniju.

Sažetak Osijek - Dinamo

Dinamo - Varaždin (2-2), 2025./26.

Varaždin je u nedjelju remizirao s Dinamom 2-2 u petom kolu HNL-a, a prilikom rezultata 1-1 Scott McKenna dao je gol koji je sudac Mateo Erceg iz Benkovca nakon četverominutne provjere poništio. Naknadno je javnost doznala da VAR sustav u tom trenutku uopće nije radio zbog nestanka struje pa su zapravo u VAR sobi Ivan Matić iz Osijeka i Marjan Tomas iz Vladislavaca bili bespomoćni, ali su svejedno dugo provjeravali tu situaciju.

Sažetak Varaždin - Dinamo

Hajduk - Lokomotiva (2-0), sezona 2025./26.

Prvijenac Ante Rebića za Hajduk zasjenila je kontroverzna situacija koju je provjeravala VAR soba u kojoj su sjedili Tihomir Pejin i Vedran Đurak. Njih su dvojica ustanovili da je sve u redu i gol je priznat iako u službenom prijenosu nije pušten kadar s povučenim linijama koji dokazuje da je Livaja bio u dozvoljenoj poziciji već je pet minuta nakon gola objavljena zamrznuta slika s povučenim linijama kod Rebića za kojeg je odmah bilo jasno da nije bio u zaleđu.