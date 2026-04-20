VIDEO Posjetili smo Fifin muzej: Modrić posvuda, a Perišićeve kopačke podsjetile na ludo ljeto

S ceste i ne izgleda posebno spektakularno, kao još jedna od brojnih poslovnih zgrada, ali Fifa muzej u Zürichu pravi je vremeplov koji vas svojim predmetima u sekundi vraća u najljepše trenutke nogometne povijesti. Samo jedan pogled na kopačke Ivana Perišića bio je dovoljan za povratak u 11. srpnja 2018. godine i 68. minutu utakmice na stadionu Lužnjiki. Nakon ubačaja Vrsaljka, Ivan Perišić akrobatskim potezom zabija Englezima za 1-1 i produžetke u kojima nas je Mandžukić odveo u finale za naš najveći nogometni uspjeh. Uh, kakav je to bio dan, a tek slavlje nakon tog.