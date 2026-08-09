HAJDUK - ISTRA 2-2 Hajduk je u zadnjim sekundama prosuo pobjedu protiv Istre na Poljudu! Ahmeti je utišao Split za 2-2, a s tribina su grmjeli zvižduci i poruka Uprava, odlazi
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VIDEO Poslušajte bijes navijača Hajduka na Poljudu. Zviždali pa glasno poručili: 'Uprava, odlazi'
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Hajduk je u zadnjim sekundama utakmice prosuo pobjedu protiv Istre na Poljudu. Domaći su imali 2-1 do pete minute nadoknade, a onda je Splićane šokirao Ahmeti koji je ostao sam kao duh u kaznenom prostoru i zabio za 2-2. Tako je Hajduk ostao bez tri boda i u drugom susretu na otvaranju sezone.
Navijači na Poljudu nisu bili zadovoljni, krenuli su zvižduci, a onda se s tribina čulo "Uprava, odlazi". Navijači su vikali i pogrdne stvari prema predsjedniku Ivanu Biliću.
Situaciju pogledajte OVDJE.
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