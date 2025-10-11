VIDEO Poslušajte kako je Albanija dočekana u Leskovcu

Albanska nogometna reprezentacija stigla je u Leskovac na gostovanje protiv Srbije u sklopu kvalifikacija za SP 2026. Iako su domaćini apelirali navijače da se susdrže od zvižduka prema albanskoj himni, nije urodilo plodom.

Utakmica je proglašena susretom visokog rizika i sve službe su angažirane i pripravne na moguću reakciju.

Srbija je nakon četiri kola osvojila osam bodova, dok Albanci imaju bod više, ali i utakmicu više. Eventualnom pobjedom Srbija bi prestigla Albance na drugom mjestu u skupini, a vodeći Englezi odmakli su jednima i drugima.