SALVE ZVIŽDUKA
VIDEO Poslušajte kako je Albanija dočekana u Leskovcu
Albanska nogometna reprezentacija stigla je u Leskovac na gostovanje protiv Srbije u sklopu kvalifikacija za SP 2026. Iako su domaćini apelirali navijače da se susdrže od zvižduka prema albanskoj himni, nije urodilo plodom.
Utakmica je proglašena susretom visokog rizika i sve službe su angažirane i pripravne na moguću reakciju.
Srbija je nakon četiri kola osvojila osam bodova, dok Albanci imaju bod više, ali i utakmicu više. Eventualnom pobjedom Srbija bi prestigla Albance na drugom mjestu u skupini, a vodeći Englezi odmakli su jednima i drugima.
