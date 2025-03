VIDEO Poslušajte kako su komentatori na HDTV-u doživjeli poništeni gol Hajduku za 2-0

Nogometaši Hajduka pobijedili su Šibenik 1-0 u 27. kolu HNL-a i preuzeli vrh prvenstvene ljestvice. Jedini gol zabio je Ivan Rakitić direktno iz slobodnog udarca u 59. minuti, a bivši "vatreni" zabio je i drugi gol u 68. minuti, ali mu je isti poništen zbog zaleđa Rusina u početku akcije.

Komentatore na platformi Hajduk Digital (HDTV) neugodno je iznenadila ta odluka suca, s obzirom na to da povučene linije nisu jasno ukazale da se radi o nedozvoljenoj poziciji.

- Ha-ha-ha. A joj... Aj, dobro. Vi ste tako... to napravili. A dobro. Eto, tako je izgleda to dosuđeno, to se tako vidi gdje tko završava i počinje - govorili su u prijenosu.

Hajduk i Šibenik sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk u idućem prvenstvenom kolu gostuje kod Slaven Belupa u Koprivnici.