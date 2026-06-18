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VIDEO Poslušajte komentatora iz Srbije dok Hrvatska zabija!

Piše 24sata,
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VIDEO Poslušajte komentatora iz Srbije dok Hrvatska zabija!
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Vatreni" pali na startu SP-a: Engleska slavila 4-2 u Dallasu. Komentator iz Srbije je s emocijom prenosio susret

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Hrvatska je porazom otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u. Izgubila je od Engleske 4-2 u utakmici punoj ritma, prilika i pogodaka. Englezi su dvaput vodili u prvom poluvremenu preko Harryja Kanea, no Hrvatska se oba puta vraćala zahvaljujući golovima Martina Baturine i Petra Muse te se na odmor otišlo s rezultatom 2-2.

Ključni trenutak dogodio se odmah na početku drugog dijela kada je Jude Bellingham u 47. minuti ponovno doveo Englesku u vodstvo. Hrvatska je pokušavala doći do izjednačenja, ali su Englezi bili opasnija momčad i stvarali više prilika. Konačan rezultat postavio je Marcus Rashford u 85. minuti nakon brze kontre.

Dok je cijela Hrvatska gubila glasnice i živce, zanimljivo je za čuti kako je srpski komentator reagirao na utakmici "vatrenih" u Dallasu. Za razliku od nekoliko prijašnjih komentiranja, ovaj put bilo je emocije kod golova Hrvatske.

@balkansport4k

Engleska vs Hrvatska 4:2 Reakcija Balkanskih komentatora 17.6.2026

♬ izvorni zvuk - balkansport4k

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