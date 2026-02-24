Obavijesti

ISKLJUČEN PETROVIČ

Piše Jakov Drobnjak,
VIDEO Poslušajte razgovor Bela i VAR-a kod crvenog za Rijeku...
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Objavljena je i komunikacija suca Bela i VAR sobe, u kojoj su sjedili Ivan Matić i Goran Pataki. Belu je najavljeno da će biti pozvan zbog mogućeg faula za crveni karton. Pogledao je snimku, a onda isključio Petroviča

Jadranski derbi na Poljudu podigao je puno prašine. Hajduk je s 1-0 dobio Rijeku, a sudac Dario Bel pokazao je čak tri crvena kartona (Petroviču, Siguru i treneru Rijeke, Victoru Sanchezu). Prvi je dobio veznjak Rijeke, Dejan Petrovič zbog grubog starta na Hugu Guillamonu pred kraj prvog dijela.

Sigur pljuje Radeljića
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Bel je pustio prednost te nije odmah posegnuo za crvenim kartonom. VAR soba ga je pozvala da pogleda snimku te je nakon komunikacije i pregleda isključio veznjaka Rijeke. U službenoj sudačkoj analizi, koju je objavio Bertrand Layec, potvrđeno je da je VAR dobro reagirao te da je Petrovič zasluženo dobio crveni.

Objavljena je i komunikacija suca Bela i VAR sobe, u kojoj su sjedili Ivan Matić i Goran Pataki. Belu je najavljeno da će biti pozvan zbog mogućeg faula za crveni karton, a u jednom trenutku iz VAR-a se čuje: "Di si, Dario". Odgovor suca Bela ne čuje se najbolje, ali je nakon toga brzo prišao ekranu. Pogledao je snimku u punoj brzini te usporenu, a onda isključio Petroviča.

POSLUŠAJTE KOMUNIKACIJU: 

"Prilikom borbe za loptu gostujući igrač br. 8 grubo je startao na suparničkog igrača br. 6 otvorenim đonom, ravnom nogom i kramponima na suparnikovu potkoljenicu. Sudac nije vidio kontakt i pustio je da se igra nastavi. U prvom prekidu igre VAR je ispravno pozvao suca na pregled situacije. Nakon pregledavanja incidenta sudac je ispravno odlučio kazniti prekršitelja crvenim kartonom zbog grubog prekršaja", objavio je Layec u analizi.

