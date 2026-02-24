Objavljena je i komunikacija suca Bela i VAR sobe, u kojoj su sjedili Ivan Matić i Goran Pataki. Belu je najavljeno da će biti pozvan zbog mogućeg faula za crveni karton. Pogledao je snimku, a onda isključio Petroviča
VIDEO Poslušajte razgovor Bela i VAR-a kod crvenog za Rijeku...
Jadranski derbi na Poljudu podigao je puno prašine. Hajduk je s 1-0 dobio Rijeku, a sudac Dario Bel pokazao je čak tri crvena kartona (Petroviču, Siguru i treneru Rijeke, Victoru Sanchezu). Prvi je dobio veznjak Rijeke, Dejan Petrovič zbog grubog starta na Hugu Guillamonu pred kraj prvog dijela.
Bel je pustio prednost te nije odmah posegnuo za crvenim kartonom. VAR soba ga je pozvala da pogleda snimku te je nakon komunikacije i pregleda isključio veznjaka Rijeke. U službenoj sudačkoj analizi, koju je objavio Bertrand Layec, potvrđeno je da je VAR dobro reagirao te da je Petrovič zasluženo dobio crveni.
Objavljena je i komunikacija suca Bela i VAR sobe, u kojoj su sjedili Ivan Matić i Goran Pataki. Belu je najavljeno da će biti pozvan zbog mogućeg faula za crveni karton, a u jednom trenutku iz VAR-a se čuje: "Di si, Dario". Odgovor suca Bela ne čuje se najbolje, ali je nakon toga brzo prišao ekranu. Pogledao je snimku u punoj brzini te usporenu, a onda isključio Petroviča.
POSLUŠAJTE KOMUNIKACIJU:
"Prilikom borbe za loptu gostujući igrač br. 8 grubo je startao na suparničkog igrača br. 6 otvorenim đonom, ravnom nogom i kramponima na suparnikovu potkoljenicu. Sudac nije vidio kontakt i pustio je da se igra nastavi. U prvom prekidu igre VAR je ispravno pozvao suca na pregled situacije. Nakon pregledavanja incidenta sudac je ispravno odlučio kazniti prekršitelja crvenim kartonom zbog grubog prekršaja", objavio je Layec u analizi.
