VIDEO Postignut prvi gol po Wengerovom pravilu. Navijači ga već proglasili 'najgorim ikad'

Nogometni svijet bruji o novom, radikalnom pravilu za zaleđe koje je predložio legendarni trener Arsène Wenger, a koje se trenutno testira u Kanadskoj Premier ligi. Objava sportskog novinara Simona Evansa na platformi X, koja prikazuje prvi gol postignut pod ovim pravilom, postala je viralna i pokrenula žestoku raspravu među navijačima.

Objava prikazuje pogodak Alejandra Diaza, igrača Pacifica u utakmici protiv Halifax Wanderersa. Na snimci se vidi kako Diaz prima loptu i zabija gol dok je tijelom poravnat s posljednjim obrambenim igračem. Prema dosadašnjim pravilima, velika je vjerojatnost da bi ovaj gol bio poništen zbog milimetarskog zaleđa nakon duge provjere VAR tehnologijom.

Međutim, prema takozvanom "pravilu danjeg svjetla" (Daylight rule), napadač je u zaleđu samo ako između njega i pretposljednjeg igrača obrane postoji čisti, vidljivi prostor. Drugim riječima, ako je bilo koji dio tijela kojim se može postići gol u ravnini s braničem, zaleđa nema. Cilj ove promjene je potaknuti napadački nogomet i eliminirati kontroverzne odluke u kojima se zaleđe sudi zbog vrha kopačke ili ramena.

Navijači podijeljeni: Revolucija ili uništavanje nogometa?

Iako je autor objave ostao neutralan nazvavši situaciju "zanimljivom", reakcije ispod njegove objave bile su sve samo ne suzdržane. Velika većina komentatora, više od 80 posto, izrazila je duboko nezadovoljstvo novim pravilom. "Ovo ne rješava ništa, samo pomiče liniju koju VAR mora gledati", napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio stotine lajkova.

Mnogi strahuju da će ovo pravilo fundamentalno promijeniti taktiku u nogometu, i to nagore. Pojavile su se kritike da će napadači sada moći "visiti" na rubu zaleđa, čekajući loptu bez aktivnog sudjelovanja u igri, te da će se obrane morati povlačiti puno dublje prema svom golu, što bi moglo dovesti do manje atraktivnog i sporijeg nogometa. Neki su čak prozvali samog Wengera, nazivajući ga "izumiteljem groznih pravila". Priču su brzo prenijeli i veliki svjetski mediji poput Daily Maila i The Suna, dodatno pojačavajući globalnu debatu.

S druge strane, manji broj navijača pozdravio je promjenu, smatrajući je poštenijom prema napadačima i korakom prema dinamičnijem nogometu s više golova. Kanadski emiter OneSoccer, čija je snimka i korištena u objavi, čak je objavio detaljan video koji objašnjava logiku iza novog pravila.

Dok se eksperiment u Kanadi nastavlja, jedno je sigurno: "Wengerovo zaleđe" već je postalo jedna od najvrućih tema u svijetu nogometa. Cijeli planet pažljivo promatra hoće li ova kontroverzna ideja postati budućnost sporta ili će ostati zapamćena kao samo još jedan neuspjeli pokušaj mijenjanja pravila igre.