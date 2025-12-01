Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNO IZGLEDA

VIDEO Potkošulje i retro stil na prekrasnoj lokaciji. Evo kako su vaterpolisti najavili kalendar...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Potkošulje i retro stil na prekrasnoj lokaciji. Evo kako su vaterpolisti najavili kalendar...
Foto: Hrvatski vaterpolski savez/Facebook

Uživajte u priči snimanoj u čarobnom Svetom Filipu i Jakovu gdje je svaki kadar pomno biran kako bi oživio duh mjesta, tradiciju i povezanost sporta i baštine, napisao je Hrvatski vaterpolski savez

Prosinac je tradicionalno vrijeme za predstavljanje novih projekata. Hrvatski vaterpolski savez objavio je službeni video kalendara za 2026. godinu, koji je sniman na lokacijama u Svetom Filipu i Jakovu. U videu su vaterpolisti snimani izvan bazena, na kamenim ulicama i autentičnim lokacijama. Svaki kadar osmišljen je kako bi povezao sport s hrvatskom baštinom. Fotografije prikazuju tradiciju mjesta, a atmosfera sa snimanja zabilježena je u crno-bijelim tonovima.

Osim sudjelovanja u snimanju, reprezentativci su ostvarili značajne rezultate u proteklom razdoblju. Oni su aktualni svjetski prvaci iz Dohe i srebrni olimpijci s Igara u Parizu. Kalendar je službeno predstavljen javnosti na "Noći hrvatskog vaterpola" održanoj 29. studenog u Šibeniku. Na tom događaju sumirani su rezultati iz 2025. godine, a Luka Bukić i Iva Rožić proglašeni su najboljim vaterpolistima godine.

Reprezentacija se okuplja 7. prosinca kako bi započela pripreme za Europsko prvenstvo.Turnir se igra u siječnju 2026. u Beogradu, gdje vaterpolisti odlaze s ciljem ostvarivanja visokog plasmana. Ovaj kalendar uvod je u novu natjecateljsku sezonu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Tko je Ćorićeva djevojka? Nekad sportska nada danas je influencerica i uživa po svijetu
MAKARANKA ANAMARIA

FOTO Tko je Ćorićeva djevojka? Nekad sportska nada danas je influencerica i uživa po svijetu

Borna Ćorić i influencerica Anamaria Raič više ne skrivaju ljubav. Par je potvrdio vezu fotkom na Instagramu. Anamaria ga prati na ATP touru i kaže kako nikad ne bi reklamirala donje rublje ni išla na izbor za miss
FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu

Zlatna lopta najprestižnija je pojedinačna nagrada u nogometu koju dodjeljuje časopis France Football od 1956. Prisjetili smo se kako su neki od njenih osvajača izgledali u djetinjstvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025