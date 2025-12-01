Uživajte u priči snimanoj u čarobnom Svetom Filipu i Jakovu gdje je svaki kadar pomno biran kako bi oživio duh mjesta, tradiciju i povezanost sporta i baštine, napisao je Hrvatski vaterpolski savez
VIDEO Potkošulje i retro stil na prekrasnoj lokaciji. Evo kako su vaterpolisti najavili kalendar...
Prosinac je tradicionalno vrijeme za predstavljanje novih projekata. Hrvatski vaterpolski savez objavio je službeni video kalendara za 2026. godinu, koji je sniman na lokacijama u Svetom Filipu i Jakovu. U videu su vaterpolisti snimani izvan bazena, na kamenim ulicama i autentičnim lokacijama. Svaki kadar osmišljen je kako bi povezao sport s hrvatskom baštinom. Fotografije prikazuju tradiciju mjesta, a atmosfera sa snimanja zabilježena je u crno-bijelim tonovima.
Osim sudjelovanja u snimanju, reprezentativci su ostvarili značajne rezultate u proteklom razdoblju. Oni su aktualni svjetski prvaci iz Dohe i srebrni olimpijci s Igara u Parizu. Kalendar je službeno predstavljen javnosti na "Noći hrvatskog vaterpola" održanoj 29. studenog u Šibeniku. Na tom događaju sumirani su rezultati iz 2025. godine, a Luka Bukić i Iva Rožić proglašeni su najboljim vaterpolistima godine.
Reprezentacija se okuplja 7. prosinca kako bi započela pripreme za Europsko prvenstvo.Turnir se igra u siječnju 2026. u Beogradu, gdje vaterpolisti odlaze s ciljem ostvarivanja visokog plasmana. Ovaj kalendar uvod je u novu natjecateljsku sezonu.
