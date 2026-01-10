VIDEO Prava nogometna bajka! Evo kako su navijači šestoligaša slavili čudesan trijumf u FA kupu

Svijet nogometa svjedočio je jednoj od najvećih senzacija u povijesti FA kupa, najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu. Macclesfield FC, niželigaški klub iz šestog ranga engleskog nogometa, na svom je terenu svladao branitelje naslova i članove Premier lige, Crystal Palace, rezultatom 2-1. Ovaj "David protiv Golijata" trenutak izazvao je erupciju oduševljenja na društvenim mrežama, a posebno na Redditu, gdje su navijači iz cijelog svijeta slavili nevjerojatan podvig.

Snimka slavlja nakon posljednjeg sučevog zvižduka, koja je postala viralna, prikazuje čistu, nepatvorenu radost igrača, navijača i trenera Macclesfielda. Navijači su utrčali na teren kako bi proslavili s junacima, nosili ih na ramenima, dok je euforija preplavila maleni stadion Moss Rose. Reakcije na Redditu savršeno su sažele osjećaj koji je obuzeo ljubitelje nogometa. "Doslovno najveće iznenađenje u povijesti FA kupa", napisao je jedan korisnik, dok su drugi jednostavno komentirali: "Ovo je čarolija FA kupa." Veličinu pobjede najbolje opisuje podatak da ove dvije momčadi dijeli čak stotinu i sedamnaest mjesta u engleskoj nogometnoj piramidi.

Priča o feniksu, Rooneyjevim suzama i napadaču iz dućana

Pobjeda Macclesfielda još je slađa kada se zna da je klub praktički uskrsnuo iz pepela. Osnovan je 2020. godine nakon što je originalni klub, Macclesfield Town, bankrotirao zbog financijskih problema. Pod vodstvom trenera Johna Rooneyja, mlađeg brata slavnog Waynea Rooneyja, klub je ostvario tri promocije u četiri sezone. Navijači su primijetili i emotivnu reakciju Waynea, koji je brata pratio s tribina: "Wayne Rooney samo što nije zaplakao nakon utakmice, bilo je briljantno. Obožavam ovo."

Foto: Jason Cairnduff

Također, navijači su istaknuli romantičnu stranu ovakvih pobjeda, gdje se amateri suprotstavljaju milijunskim zvijezdama. Jedan od najpopularnijih komentara bio je upućen navijačima poražene momčadi: "Vaš klub je izbacio napadač koji radi u Tescu." Ta rečenica savršeno opisuje suštinu ovog sporta, gdje strast i borbenost ponekad mogu nadjačati novac i slavu. Pobjeda je bila i emotivni trenutak za klub koji se nedavno oprostio od svog 21-godišnjeg napadača Ethana McLeoda, koji je preminuo u prometnoj nesreći, pa je ovaj trijumf posvećen i njemu.