Sljedeće veliko ime na hrvatskoj hrvačkoj sceni? Mogao bi to biti, iako ne voli da se to ističe, upravo sin predsjednika Zorana Milanovića. Ovog je vikenda Marko Milanović (16) 'pomeo' je protivnike na jakom međunarodnom turniru u Zagrebu u kategoriji do 92 kg, a 192 cm visoki hrvač tako se nametnuo i izborniku Alenu Runcu, koji je ujedno i kandidat za gradonačelnika Varaždina, za nastup na kadetskom Europskom prvenstvu koje će se održati u Bugarskoj sredinom lipnja.

- Vodio sam Marka na jednom natjecanju za mlađe dječake i, kada sam primijetio da mu je natečen zglob šake, pitao sam ga je li to nešto napuklo, a on mi reče da nije jer da može micati ruku. Nakon dva sata nazvala me njegova mama te mi kazala da su mu napuknule obje kosti podlaktice. Dakle, on je odradio borbu sa slomljenom rukom - rekao je za Večernji list naš proslavljeni hrvač Božo Starčević o mladoj hrvačkoj nadi.

Predsjednikov bi sin naporno trenira kod braće Starčević u Metalcu, a u početcima je trenirao džudo.

– U svemu tome sviđa mi se stav njegova oca koji drži da je hrvanje “pravi proleterski sport u kojem nema novca ni interesa” i da je takav sport uvijek dobro trenirati s odgojne strane - objasnio je Božo za Večernji list.

Pogledajte VIDEO nastupa Marka Milanovića od 3:55:30 i od 5:41:30

Mnogi ističu da je Marko veoma karakteran i kako mu ne žele stvarati pritisak. Skroman je i neugodno mu je kad se spominje posao njegovog oca, a svojevremeno je trenirao i s gipsom na ruci. Čak nije želio nove tenisice kad su mu stare pukle jer je vidio da Rusi koji su hrvačka velesila treniraju i sa potrganim tenisicama.

- Očito osjeća da su teške stvari ujedno prave. A pred njim je još puno teškog rada - zaključio je za Večernji list naš proslavljeni hrvač.