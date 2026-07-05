VIDEO Prekrasna asistencija Jagušića, pogledajte majstoriju

Teška sezona je iza Adriana Jagušića (20) u Panathinaikosu. Nije dobio previše prilike, nije pokazao raskoš svog talenta, ali u novoj sezoni sve može popraviti. Podsjetimo, grčki velikan je za njega platio pet milijuna eura Slaven Belupu, a onda ga zakucao na klupu. Jagušić nije ni zabio ni asistirao, no na pripremama za novu sezonu pokazao je što može.

Foto: IMAGO/Andre Weening/IMAGOSPORT

Panathinaikos je odigrao drugu pripremnu utakmicu protiv Ajaxa u nizozemskom Ermelu te je pobijedio 3-1. Jagušić je bo u početnoj postavi, a majstorskim potezom došao je i do asistencije. Panata je povela u 16. minuti golom Andrewa Tetteha, a u 31. minuti je mladi hrvatski reprezentativac sjajno asistirao za 2-0.

Odigrao je dupli pas sa Sverrirom Ingom Ingasonom, izbio pred golmana, a onda elegantno "potkopao" loptu i prebacio golmana. Ispred gola bio je usamljen Anass Zaroury koji je pospremio u mrežu. Ajax je u 43. smanjio golom Konadua, a konačnih 3-1 postavio je Taborda u drugom dijelu. Jagušić je iz igre izašao u 63. minuti.

🇭🇷 Adriano Jagušić showing his quality with a fantastic assist for Anass Zaroury against Ajax.



📹 @paofc_ / Instagram pic.twitter.com/WlBKtnH8G8 — TheCroatian (@TheCroatian_) July 4, 2026

Jagušić je u Panathinaikos stigao kao jedan od zanimljivijih mladih igrača, nakon što je privukao pažnju više europskih klubova. U medijima su se spominjali Werder te interes pojedinih momčadi iz Portugala i Turske, no na kraju je odlučio karijeru nastaviti u Ateni.

U prošloj polusezoni za Panathinaikos je nastupio u šest utakmica u svim natjecanjima, ali je skupio tek 84 minute na terenu. Ranije je u dresu Slavena upisao 67 nastupa uz učinak od 16 pogodaka i 10 asistencija. Prema procjeni Transfermarkta njegova vrijednost iznosi oko pet milijuna eura.