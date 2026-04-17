VIDEO Prepoznajete li ih? Evo kako su Goran Ivanišević (12) i Monika Seleš (10) igrali tenis

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Rijetka snimka iz 1986. godine raznježila ljubitelje tenisa! Dječji glas Monike Seleš i mladog Gorana Ivaniševića osvaja srca dok sanjaju velike terene na pionirskom turniru na Floridi

Na društvenim mrežama pojavila se rijetka snimka iz 1986. godine koja je raznježila brojne ljubitelje tenisa. U glavnim ulogama nisu osvajači Grand Slamova i legende bijelog sporta, već dvoje djece koja tek sanjaju o velikim terenima - desetogodišnja Monika Seleš i dvanaestogodišnji Goran Ivanišević. Video, koji je ubrzo postao viralan, ne prikazuje ih na prašnjavoj zemlji Roland-Garrosa ili "svetoj" travi Wimbledona, već na pionirskom turniru na Floridi, dok uživaju u čarima Disney Worlda. 

Taj turnir bilo je Svjetsko prvenstvo pionira 1983. godine na kojem su stekli pravo igranja jer su bili članovi reprezentacije, objasnila je Monika u videu. Isječak prikazuje Moniku kako svojim dječjim glasom publici priča o avanturi u Sjedinjenim Američkim Državama. Video je snimio Monikin otac, a ona objašnjava kako se ona i Goran provode i treniraju, a rekla je i kako Goran snažno udara bekend.

​- Zovem se Monika Seleš, imam 10 godina, tenisačica sam i odlična učenica. Ovaj moj drug se zove Goran Ivanišević i ima 12 godina. Iz sunčanog Splita je i umjesto nogometa igra tenis - govori Monika u kameru.

-  Iako nismo znali jezik sporazumijevali smo se rukama očima i osmijehom - rekla je Monika u jednom dijelu te dodala kako su na putovanju susreli puno prijatelja. 

Monika Seleš je sa samo 16 godina i šest mjeseci postala najmlađa pobjednica Roland-Garrosa u povijesti, dok je Goran Ivanišević 2001. godine ostvario svoj životni san i kao autsajder osvojio Wimbledon. Oboje su ostavili neizbrisiv trag u povijesti tenisa, a ova sjajna snimka služi kao podsjetnik na skromne početke dvoje velikana.

