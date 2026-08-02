VIDEO Prezime Mamić utkano je u Hajdukove noćne more! Zabio je gol nakon katastrofe u obrani

Varaždin je slavio protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a! Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Silić u zadnjoj minuti utakmice.

Pogodak Mamića uslijedio je nakon katastrofalne greške u obrani Hajduka. Van Hoorenbeeck i Pajaziti su napravili košmar u obrani koji je iskoristio Mamić i svladao nemoćnog Silića. Splićani su cijelu utakmicu imali problema s izlaskom s vlastite polovice, a sredinom drugog dijela to su domaćini i iskoristili.