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AMATERSKA POGREŠKA 'BILIH'

VIDEO Prezime Mamić utkano je u Hajdukove noćne more! Zabio je gol nakon katastrofe u obrani

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Prezime Mamić utkano je u Hajdukove noćne more! Zabio je gol nakon katastrofe u obrani
Foto: MAXSport/screenshot
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Varaždin šokirao nemoćni Hajduk na startu HNL-a! Mladenovski i Mamić režirali preokret, Pukštas kratko vratio nadu, a Silić u 90. minuti obranio Livajin penal

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Varaždin je slavio protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a! Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Silić u zadnjoj minuti utakmice.

Pogodak Mamića uslijedio je nakon katastrofalne greške u obrani Hajduka. Van Hoorenbeeck i Pajaziti su napravili košmar u obrani koji je iskoristio Mamić i svladao nemoćnog Silića. Splićani su cijelu utakmicu imali problema s izlaskom s vlastite polovice, a sredinom drugog dijela to su domaćini i iskoristili.

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