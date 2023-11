VIDEO Prije točno šest godina je Rudeš šokirao Poljud i smjestio otkaz treneru. Može li opet?

U gotovo identičnim okolnostima kao i prije točno šest godina, danas se na Poljudu susreću Hajduk i Rudeš.

Prvoligaš sa zapada Zagreba te 2017. je izbacio Slaven Belupo iz Kupa, kao i prije nekoliko dana, a sljedeće gostovanje imao je u Splitu. Kao i danas...

Hajduk je već nakon 21 minute imao prednost 2-0 i išao prema pobjedi, a onda se dogodio sasvim neočekivan obrat. Juanan Entrena zabio je dva, a Mario Budimir dodao je jedan za čudesan preokret Rudeša. A tadašnji trener Hajduka, Joan Carrillo, ekspresno je dobio "pedalu".

Upravo se te utakmice Rudeš prisjetio prije gostovanja na Poljudu u objavi pod opisom: "2017. je bilo ovako... a sutra smo opet na Poljudu! Mi vjerujemo svim srcem... a vi?

Premda se radi o utakmicama u razmaku od šest godina, sličnosti su više nego jasne. A Rudeš želi upravo to - ponoviti povijest. Jer upravo je to jedina sezona do sad u kojoj je uspio sačuvati prvoligaški status.