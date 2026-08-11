Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA DOMAĆEM TERENU

VIDEO Profesorica književnosti postala je najbrža žena Europe

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Profesorica književnosti postala je najbrža žena Europe
6
Foto: Hannah McKay
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Amy Hunt i Jakob Ingebrigtsen briljirali u Birminghamu, a Jessica Schilder nastavila zlatni niz. Europsko prvenstvo donijelo je pravu atletsku dramu

Admiral

Britanska sprinterica Amy Hunt osigurala je prvi međunarodni naslov u Birminghamu, pobijedivši u utrci na 100 metara na Europskom prvenstvu u atletici s vremenom 11 sekundi. Dvadesetčetverogodišnjakinja, natječući se pred domaćom publikom, osvajačica srebrne medalje sa svjetskog prvenstva na 200 metara (Tokio 2025.), završila je ispred Poljakinje Ewe Swobode (11,02) i Belgijanke Delphine Nkansa (11,06).

Rođena 2002. godine, Amy Hunt odrasla je u Granthamu, blizu Nottinghama, a proslavila se kada je u lipnju 2019., sa samo 17 godina, oborila svjetski juniorski rekord na 200 metara s vremenom od 22,42 sekunde. Časopis Vogue uvrstio ju je na svoj popis "lica koja će definirati desetljeće".Uz postignuća na stazi, Amy Hunt je 2023. diplomirala englesku književnost na prestižnom Sveučilištu u Cambridgeu, a živi u Padovi, blizu Venecije u Italiji.

European Athletics Championships
Foto: Andrew Boyers

U muškoj kugli, Talijan Leonardo Fabbri zadržao je titulu hicem od 22,31 m, ispred svog sunarodnjaka Zanea Weira (21,12 m) i Šveđanina Wictora Peterssona (20,97 m). U utrci mješovitih štafeta slavila Norveška (3:09.62) predvođena sjajnim Carstenom Warholmom, ispred Velike Britanije (3:10.47) i Nizozemske (3:10.77). 

European Athletics Championships
Foto: Dylan Martinez

Nakon gotovo godinu dana bez natjecanja, Norvežanin Jakob Ingebrigtsen osvojio je u Birminghamu četvrti uzastopni naslov europskog prvaka u utrci na 5000 metara, ispred Nijemca Floriana Bremma i Francuza Etiennea Daguinosa. Nakon operacije Ahilove tetive u siječnju, dvostruki svjetski prvak (2022. i 2023.) i dvostruki olimpijski prvak (1500 m 2021., 5000 m 2024.) prešao je ciljnu liniju za 13 minuta i 15.29 sekundi.

- Sanjao sam o ovom trenutku prije dva tjedna, kada sam stavio svoje ime na popis - rekao je Ingebrigtsen, uživajući u trenutku na stazi, s norveškom zastavom prebačenom preko ramena. To je trijumfalan povratak za 25-godišnjeg Norvežanina, koji se nije natjecao od Svjetskog prvenstva u Tokiju. Svjetski prvak na 10 000 metara i kandidat za postolje, Francuz Jimmy Gressier, završio je četvrti.

European Athletics Championships
Foto: Hannah McKay

Nizozemska bacačica kugle Jessica Schilder osvojila je prvu zlatnu medalju hicem od 20,73 metra, što joj je treće uzastopno europsko zlato u toj disciplini. Dvadesetsedmogodišnjakinja, svjetska prvakinja u Tokiju 2025. godine, postala je prva atletičarka koja je osvojila tri uzastopna europska naslova u bacanju kugle od Ruskinje Nadežde Čižove (četiri naslova između 1966. i 1974.).

U ponedjeljak navečer na stadionu Alexander, Schilder je preuzela vodstvo od svog prvog bacanja i nikada ga nije ispustila. S hicem od 20.73 metra u posljednjem pokušaju, nakon što je već osigurala naslov, završila je ispred svoje sunarodnjakinje Jorinde van Klinken (19,64 metra) i Njemice Yemisi Mabry (19,50). Schilder je bila uvjerljiva favoritkinja za zlato otkako je početkom svibnja bacila kuglu 21,09 m, što je najbolji hitac na svijetu od 2012.

European Athletics Championships
Foto: Dylan Martinez

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Rijeka dovela njemačkog Hrvata, Barca odbila ponudu za zvijezdu Mundijala
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijeka dovela njemačkog Hrvata, Barca odbila ponudu za zvijezdu Mundijala

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'
FOTO: BIZARNA PRIČA

Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'

Priča oko odnosa manekenke i influencerice Haley Kalil i NFL igrača Matta Kalila dobila je novi nastavak. Haley je otvoreno govorila o razlogu razlaza za Kalikom i po njegovom mišljenju prešla granicu dobrog ukusa
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026