VIDEO Profesorica književnosti postala je najbrža žena Europe

Amy Hunt i Jakob Ingebrigtsen briljirali u Birminghamu, a Jessica Schilder nastavila zlatni niz. Europsko prvenstvo donijelo je pravu atletsku dramu
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Britanska sprinterica Amy Hunt osigurala je prvi međunarodni naslov u Birminghamu, pobijedivši u utrci na 100 metara na Europskom prvenstvu u atletici s vremenom 11 sekundi. Dvadesetčetverogodišnjakinja, natječući se pred domaćom publikom, osvajačica srebrne medalje sa svjetskog prvenstva na 200 metara (Tokio 2025.), završila je ispred Poljakinje Ewe Swobode (11,02) i Belgijanke Delphine Nkansa (11,06).
It’s a FIRST GOLD for Amy Hunt and Great Britain 🇬🇧 pic.twitter.com/qCqURjzjzp— TNT Sports (@tntsports) August 10, 2026
Rođena 2002. godine, Amy Hunt odrasla je u Granthamu, blizu Nottinghama, a proslavila se kada je u lipnju 2019., sa samo 17 godina, oborila svjetski juniorski rekord na 200 metara s vremenom od 22,42 sekunde. Časopis Vogue uvrstio ju je na svoj popis "lica koja će definirati desetljeće".Uz postignuća na stazi, Amy Hunt je 2023. diplomirala englesku književnost na prestižnom Sveučilištu u Cambridgeu, a živi u Padovi, blizu Venecije u Italiji.
U muškoj kugli, Talijan Leonardo Fabbri zadržao je titulu hicem od 22,31 m, ispred svog sunarodnjaka Zanea Weira (21,12 m) i Šveđanina Wictora Peterssona (20,97 m). U utrci mješovitih štafeta slavila Norveška (3:09.62) predvođena sjajnim Carstenom Warholmom, ispred Velike Britanije (3:10.47) i Nizozemske (3:10.77).
Nakon gotovo godinu dana bez natjecanja, Norvežanin Jakob Ingebrigtsen osvojio je u Birminghamu četvrti uzastopni naslov europskog prvaka u utrci na 5000 metara, ispred Nijemca Floriana Bremma i Francuza Etiennea Daguinosa. Nakon operacije Ahilove tetive u siječnju, dvostruki svjetski prvak (2022. i 2023.) i dvostruki olimpijski prvak (1500 m 2021., 5000 m 2024.) prešao je ciljnu liniju za 13 minuta i 15.29 sekundi.
- Sanjao sam o ovom trenutku prije dva tjedna, kada sam stavio svoje ime na popis - rekao je Ingebrigtsen, uživajući u trenutku na stazi, s norveškom zastavom prebačenom preko ramena. To je trijumfalan povratak za 25-godišnjeg Norvežanina, koji se nije natjecao od Svjetskog prvenstva u Tokiju. Svjetski prvak na 10 000 metara i kandidat za postolje, Francuz Jimmy Gressier, završio je četvrti.
Nizozemska bacačica kugle Jessica Schilder osvojila je prvu zlatnu medalju hicem od 20,73 metra, što joj je treće uzastopno europsko zlato u toj disciplini. Dvadesetsedmogodišnjakinja, svjetska prvakinja u Tokiju 2025. godine, postala je prva atletičarka koja je osvojila tri uzastopna europska naslova u bacanju kugle od Ruskinje Nadežde Čižove (četiri naslova između 1966. i 1974.).
U ponedjeljak navečer na stadionu Alexander, Schilder je preuzela vodstvo od svog prvog bacanja i nikada ga nije ispustila. S hicem od 20.73 metra u posljednjem pokušaju, nakon što je već osigurala naslov, završila je ispred svoje sunarodnjakinje Jorinde van Klinken (19,64 metra) i Njemice Yemisi Mabry (19,50). Schilder je bila uvjerljiva favoritkinja za zlato otkako je početkom svibnja bacila kuglu 21,09 m, što je najbolji hitac na svijetu od 2012.
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