VIDEO Promašio adresu i broj: Pogledajte veliki kiks golmana u Premier ligi. Izašao u suzama

Aston Villa je u prvoj utakmici 20. kola Premier lige svladala Nottingham Forest 3-1, a trenutak koji je obilježio susret i postao viralni hit na društvenim mrežama dogodio se u 73. minuti. Treći gol Ville, koji je zabio John McGinn, pao je nakon nevjerojatne pogreške gostujućeg golmana Johna Victora, a snimka je odmah preplavila društvene mreže.

Pri rezultatu 2-1 za Aston Villu, kada je Nottingham Forest još uvijek tražio put do izjednačenja, dogodila se bizarna situacija. Nakon jedne duge lopte upućene prema napadačima Ville, golman Foresta John Victor odlučio je napustiti svoj kazneni prostor i istrčati gotovo do centra igrališta.

Njegova namjera da presiječe loptu završila je katastrofalno, potpuno je promašio, što je iskoristio kapetan Ville John McGinn. On je mirno zaobišao Victora i s otprilike 30 metara poslao loptu u praznu mrežu za konačnih 3-1.Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Foto: Arenasport

Ovom pobjedom Villa se privremeno popela na drugo mjesto Premier lige, dok je Forest upisao četvrti uzastopni poraz i ostao u zoni ispadanja. McGinn je proglašen igračem utakmice, a ovo su mu bila prva dva gola na jednoj utakmici još od 2019. godine, također protiv Nottingham Foresta.

Reakcije na društvenim mrežama bile su brze i nemilosrdne. Korisnici su se natjecali u duhovitim i oštrim komentarima na račun golmana, a mnogi su njegov potez proglasili jednom od najgorih golmanskih odluka koje su ikad vidjeli. Jedan od najpopularnijih komentara sažeo je nevjericu mnogih: "Pristojna lopta, što će McGinn ovdje napraviti... Čekaj, je li ono... golman?".

Foto: Ian Walton

Drugi su bili još izravniji: "Iskreno, ovo je najgora golmanska intervencija koju sam ikad vidio," napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Jedna od najgorih odluka jednog golmana ikad."

Posebno je zanimljiva bila rasprava o Victorovom ponašanju nakon primljenog gola, kada je ostao ležati na travi držeći se za koljeno. Mnogi su to protumačili kao pokušaj da sramotu prikrije lažiranjem ozljede, iako je šepajući i suznih očiju napustio travnjak nakon primljenog gola.