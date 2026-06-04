VIDEO Protivnici 'vatrenih' imali otvoreni trening i postali hit: 'Ovo je kao organizirani kaos...'

Do početka nogometne ludnice i Svjetskog prvenstva ostalo je tjedan dana, a reprezentacije odrađuju posljednje treninge i prijateljske utakmice prije početka Mundijala. Ovog puta u fokusu javnosti našla se reprezentacija Paname protiv koje Hrvatska igra u grupnoj fazi natjecanja. 'Vatreni' prvenstvo otvaraju 17. lipnja protiv najtežeg protivnika u skupini Engleske, a onda slijedi Panama. Iako je utakmica s Englezima najteža na papiru, možda će ključna biti s Panamom 24. lipnja.

Panamci su uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo odigrali prijateljsku utakmicu protiv Dominikanske republike i pobijedili 4-2, ali najviše pozornosti privukao je njihov otvoreni trening. Reprezentativci su bili podijeljeni u dvije momčadi, a igrači su nosili markere. Međutim, video je postao viralan na društvenim mrežama jer je većina korisnika ostala iznenađena lošom igrom koju su reprezentativci Paname pokazali. Na početku videa jedan igrač je fulao čisti zicer, a onda je slijedilo nespretno dodavanje preko pola terena. Vježbalo se i dodavanje dugih lopti iz obrane u prostor, a pratitelji na društvenim mrežama sve su opisali kao 'amaterski' trening.

Panama held an open training session before the World Cup…



Just watch 😳 pic.twitter.com/lKGhclWKPD — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) June 3, 2026