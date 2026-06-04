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NISU SE BAŠ PROSLAVILI

VIDEO Protivnici 'vatrenih' imali otvoreni trening i postali hit: 'Ovo je kao organizirani kaos...'

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Protivnici 'vatrenih' imali otvoreni trening i postali hit: 'Ovo je kao organizirani kaos...'
Foto: Enea Lebrun

Reprezentacija Paname postala je viralna na društvenim mrežama po kojima se širi snimka otvorenog treninga, a korisnici zbijaju šale na njihov račun zbog loše igre

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Do početka nogometne ludnice i Svjetskog prvenstva ostalo je tjedan dana, a reprezentacije odrađuju posljednje treninge i prijateljske utakmice prije početka Mundijala. Ovog puta u fokusu javnosti našla se reprezentacija Paname protiv koje Hrvatska igra u grupnoj fazi natjecanja. 'Vatreni' prvenstvo otvaraju 17. lipnja protiv najtežeg protivnika u skupini Engleske, a onda slijedi Panama. Iako je utakmica s Englezima najteža na papiru, možda će ključna biti s Panamom 24. lipnja. 

Panamci su uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo odigrali prijateljsku utakmicu protiv Dominikanske republike i pobijedili 4-2, ali najviše pozornosti privukao je njihov otvoreni trening. Reprezentativci su bili podijeljeni u dvije momčadi, a igrači su nosili markere. Međutim, video je postao viralan na društvenim mrežama jer je većina korisnika ostala iznenađena lošom igrom koju su reprezentativci Paname pokazali. Na početku videa jedan igrač je fulao čisti zicer, a onda je slijedilo nespretno dodavanje preko pola terena. Vježbalo se i dodavanje dugih lopti iz obrane u prostor, a pratitelji na društvenim mrežama sve su opisali kao 'amaterski' trening. 

  • Morate poštovati što ovo rade u javnosti
  • Možda su ovo psihološke igre. Igraju loše kako bi prevarili protivnika kasnije
  • Možete vidjeti tipa iz Southamptona kako špijunira u pozadini
  • Ovaj trening izgleda kao organizirani kaos
  • Neću lagati, izgledaju opasno
  • Englezi trebaju biti spremni
  • Dajte im odmah trofej
  • A Italije nema na Svjetskom prvenstvu...

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