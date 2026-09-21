VIDEO Protivnik ga je odgurnuo, a Perišić nije oklijevao! Hrvat je poludio i 'zalijepio' mu šamar

PSV je u petom kolu nizozemskog prvenstva doživio prvi poraz ove sezone, a Ivan Perišić je bio u fokusu zbog incidenta s protivničkim kapetanom. Aktualni prvak izgubio je na gostovanju kod Twentea 3-2, iako je u završnih 15-ak minuta ušao s prednošću 2-1. Preokret domaće momčadi uslijedio je u samoj završnici. Twente je u 79. minuti stigao do izjednačenja, a samo četiri minute kasnije zabio i za konačnih 3-2.

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Hrvatski reprezentativac proveo je svih 90 minuta na travnjaku, dok je za Twente nastupio Marko Pjaca. Hrvatski reprezentativac u dresu PSV-a tijekom susreta našao se i u jednoj situaciji koja je izazvala dosta reakcija u nizozemskim nogometnim krugovima.

Video incidenta pogledajte OVDJE.

U 66. minuti došlo je do kontakta Perišića i kapetana Twentea Robina Pröppera. Nakon duela Pröpper je završio na hrvatskom nogometašu i odgurnuo ga, a 'vatreni' je potom rukom zahvatio protivničkog igrača u lice. Sudac je Perišiću pokazao žuti karton.

Dio nizozemske nogometne javnosti smatra da je kazna trebala biti stroža te da je hrvatski nogometaš za taj potez mogao dobiti izravni crveni karton. Perišić je, međutim, nakon dobivenog žutog kartona ostao u igri do kraja susreta.

Poraz je za PSV značajan i zbog situacije na prvenstvenoj ljestvici. Momčad Petera Bosza nakon pet kola ima 16 bodova i nalazi se na trećem mjestu. Ispred PSV-a je Feyenoord sa 17 bodova, dok je vodeći AZ na 19.