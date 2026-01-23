Obavijesti

VIDEO Prvi je put stao na gol Hrvatske i odmah se ozlijedio. A onda je zablistao kad se lomilo!

Piše Josip Tolić,
Drama u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji! Dino Slavić ozlijedio se nakon samo 124 sekunde igre protiv Islanda. Kuzmanović preuzeo ulogu heroja na golu

Dino Slavić (33) upao je u sastav hrvatske rukometne reprezentacije za utakmicu protiv Islanda nakon što je prvi krug prosjedio na tribini umjesto Mateja Mandića, ali je imao nevjerojatan peh već nakon 124 sekunde igre jer se ozlijedio prilikom intervencije.

Nakon što je Zvonimir Srna zabio gol za vodstvo Hrvatske 2-1 u akciji bez našeg golmana, Ellidi Vidarsson izveo je brzi centar i pucao na prazan gol. Slavić je u sprintu pokušao obraniti taj udarac i nije uspio, ali se pritom sudario sa stativom.

Iako se činilo da ozljeda nije teža, nije mogao nastaviti utakmicu pa ga je na gol stao Dominik Kuzmanović i ušao u ritam s četiri obrane u prvom poluvremenu. Slavić je dobio oteklinu koju su liječnici pokušali sanirati. Radi se o golmanu Limogesa koji je odrastao u Rijeci.

Ušao je Slavić na gol u 57. minuti kod sedmerca za Island s igračem više i hrvatskog vodstva 28-26 i skinuo sedmerac Omara Ingija Magnussona! Bio je to možda i presudan trenutak do konačnog trijumfa Hrvatske 30-29.

