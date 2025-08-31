VIDEO Prvi kiks Katalonaca, evo kako je Rayo zaustavio Barcu

U posljednjem susretu trećeg kola španjolske La Lige Rayo Vallecano i Barcelona su remizirali 1-1.

Barca je povela u 40. minuti golom Laminea Yamala iz jedanaesterca, a izjednačio je Fran Perez u 67. minuti. U 74. minuti domaćin je mogao okrenuti rezultat, Jorge de Frutos je išao sam prema suparničkim vratima, ali je njegov udarac obranio Joan Garcia.

U 86. minuti Rayo je zabio i drugi gol, međutim Barcu je spasila VAR soba poništivši gol Sergia Camella zbog zaleđa. U sudačkoj nadoknadi Andrei Ratui je imao još jednu odličnu priliku za domaćine, no Garcia je bio spreman.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

U ranije odigranom susretu Athletic Bilbao je na gostovanju pobijedio Real Betis 2-1 upisavši i treću pobjedu.

Gosti su poveli autogolom Marca Bartre u 60. minuti, a pobjedu baskijskog sastava potvrdio je Aitor Paredes u 86. minuti. U sedmoj minuti nadoknade Cedric Bakambu je smanjio zaostatak domaćina.

Za Betis, jednog od suparnika zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, bio je to prvi poraz sezone.

Tri boda je dohvatio i Espanyol porazivši Osasunu sa 1-0. Gol odluke zabio je Carlos Romero u 52. minuti. Ante Budimir je odigrao cijeli susret za goste.

Vode Real Madrid i Athletic Bilbao sa po devet bodova, dok Barcelona, Villarreal i Espanyol imaju po sedam bodova. Girona i Levante su na začelju bez bodova.