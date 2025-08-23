VIDEO PSV pobijedio i treću utakmicu zaredom. Pogledajte sjajnu asistenciju Perišića

StartFragment PSV je došao i do treće pobjede na početku nizozemskog prvenstva. Branitelj naslova je u golijadi na svom terenu pobijedio Groningen, a jedan od glavnih aktera susreta bio je naš Ivan Perišić koji je upisao asistenciju i odigrao sjajan susret.

Domaći su poveli u 32. minuti golom Gussa Tila, ali je nakon samo sedam minuta Brynjolfur Willumsson izjednačio za Groningen te se s tim rezultatom otišlo na odmor. U nastavku pravi festival golova. Prvo ime drugog dijela bio je Esmir Barjaktarević koji je ušao na poluvremenu. U 46. zabio je na asistenciju Desta, a samo tri minute nakon van Bommel pogađa na asistenciju Perišića. Sjajno je Perišić uposlio nizozemskog napadača i dao mu loptu u prostor, a van Bommel mirno zabija za 3-1.

Asistenciju Perišića pogledajte OVDJE.

Barjaktarevič je u 66. zabio i svoj drugi gol na utakmici, a na 4-2 je u 87. smanjio Seuntjens. PSV je tako skočio na vrh tablice s maksimalnih devet bodova u tri kola, a u četvrtom kolu će na domaćem terenu ugostiti Telstar.

