Obavijesti

Sport

Komentari 3
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Vukovar poveo u Gorici pa dobio crveni karton! Domaći izjednačili pred kraj dvoboja

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Vukovar poveo u Gorici pa dobio crveni karton! Domaći izjednačili pred kraj dvoboja
4
Foto: Screenshot/MaxSport

Gorica je sedma momčad prvenstva s 15 bodova, dok je Vukovar pretposljednji s 11 bodova. U ovom se kolu još sastaju Lokomotiva i Slaven Belupo, Hajduk i Osijek, Istra 1961 i Dinamo te Varaždin i Rijeka

Gorica je dočekala Vukovar (1-1) u prvom dvoboju 13. kola HNL-a, a nakon prvog poluvremena nije bilo golova. Ipak, u 51. minuti gosti dolaze do vodstva i to nakon sjajne akcije.

Robin Gonzalez je u svom stilu prošao nekoliko igrača suparničke momčadi, a lopta je nakon toga došla do Banoveca koji je s lijeve strane uputio povratno dodavanje u sredinu. Na pravom mjestu u pravo vrijeme bio je Puljić i neometan zabio za vodstvo Vukovaraca.

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Međutim, gostima je posao otežan u 77. minuti kada Tadić nakon intervencije VAR-a dobiva direktan crveni karton, a domaćin je brojčanu prednost iskoristio u 85. minuti. Nakon duge akcije i ubacivanja Trontelja, loptu je Gashi pokušao primiriti, ali ona se odbila do Kavelja koji je bio u boljoj poziciji i pogodio za 1-1. 

Golove i crveni karton pogledajte OVDJE

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Gorica je sedma momčad prvenstva s 15 bodova, dok je Vukovar pretposljednji s 11 bodova. U ovom se kolu još sastaju Lokomotiva i Slaven Belupo, Hajduk i Osijek, Istra 1961 i Dinamo te Varaždin i Rijeka. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'
SKANDAL U EUROPSKOJ LIGI

Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'

Ultrasi skupina Plzena zvana "Ševci" spada u najradikalnije takve skupine i njihove koreografije nerijetko prelaze u provokaciju. Uefa je već nekoliko puta istraživala Plzen zbog uvredljivih poruka
FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam
NEPREMOSTIVA PREPREKA

FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam

U svijetu slavnih, razlozi za razvod često su obavijeni velom tajne ili svedeni na klasičnu frazu "nepomirljive razlike". No, manekenka i influencerica Haley Kalil nedavno je šokirala javnost otkrivši zašto se razvela od NFL zvijezde Matta Kalika.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025