VIDEO Vukovar poveo u Gorici pa dobio crveni karton! Domaći izjednačili pred kraj dvoboja

Gorica je dočekala Vukovar (1-1) u prvom dvoboju 13. kola HNL-a, a nakon prvog poluvremena nije bilo golova. Ipak, u 51. minuti gosti dolaze do vodstva i to nakon sjajne akcije.

Robin Gonzalez je u svom stilu prošao nekoliko igrača suparničke momčadi, a lopta je nakon toga došla do Banoveca koji je s lijeve strane uputio povratno dodavanje u sredinu. Na pravom mjestu u pravo vrijeme bio je Puljić i neometan zabio za vodstvo Vukovaraca.

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Međutim, gostima je posao otežan u 77. minuti kada Tadić nakon intervencije VAR-a dobiva direktan crveni karton, a domaćin je brojčanu prednost iskoristio u 85. minuti. Nakon duge akcije i ubacivanja Trontelja, loptu je Gashi pokušao primiriti, ali ona se odbila do Kavelja koji je bio u boljoj poziciji i pogodio za 1-1.

Golove i crveni karton pogledajte OVDJE

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Gorica je sedma momčad prvenstva s 15 bodova, dok je Vukovar pretposljednji s 11 bodova. U ovom se kolu još sastaju Lokomotiva i Slaven Belupo, Hajduk i Osijek, Istra 1961 i Dinamo te Varaždin i Rijeka.