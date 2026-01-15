VIDEO Rabiot s dva gola spasio Milan kod Coma. Modrić je bio solidan, Baturina asistirao...

U odgođenom susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na gostovanju pobijedio Como sa 3-1 smanjivši zaostatak za vodećim Interom na tri boda zaostatka.

Premda je u prvom poluvremenu gubio 0-1 i trebao primiti još pokoji gol, Milan se izvukao na stadionu Giuseppe Sinigaglia i preokretom stigao do važnih bodova u borbi za naslov prvaka. Junaci Milanove pobjede bili su Adrien Rabiot koji je zabio dva gola, te izborio jedanaesterac, te Mike Maignan koji je upisao nekoliko sjajnih obrana.

Milan je tako produžio niz bez poraza protiv Coma na 14 utakmica, a zadnji put je izgubio u siječnju 1985. na svom travnjaku. Martin Baturina je igrao za Como sat vremena upisavši asistenciju, dok je Luka Modrić na drugoj strani igrao do 86. minute. Ivan Smolčić nije nastupio za domaći sastav.

Foto: Daniele Mascolo

Como je poveo već u desetoj minuti. Nakon kratko izvedenog kornera, lopta je došla do Baturine koji je odlično ubacio pred vrata do Marca Olivera Kempfa koji je s pet metara nadskočio Youssoufa Fofanu i glavom zabio za 1-0. U 24. minuti ponovo je Baturina uputio sjajno loptu, ovoga puta do Nice Paza koji je odlično pucao, ali je Mike Maignan još bolje obranio.

Paz je pucao i u 31. minuti, ali je gostujući vratar bio spreman. Korak do povećanja prednosti Como je bio i u 40. minuti, Vojvoda je ubacio, a Lucas Da Cunha pucao glavom s nekoliko metara, no fancuski vratar je fantastično reagirao. Milan u prvom dijelu nije pokazao ništa, ali je ipak izjednačio u sudačkoj nadoknadi.

Foto: Alessandro Garofalo

Alexis Saelemaekers je uposlio Adriena Rabiota kojeg je neopreznim startom oborio Kempf. Sudac Marco Guida je pokazao na bijelu točku, a njegovu odluku je potvrdio i VAR. Pucao je Christopher Nkunku zabivši za 1-1. Gosti su u 55. minuti okrenuli rezultat. Bila je to majstorska kontra "Rossonera", Saelemaekers je dugačkom loptom uposlio Leaoa. Portugalac je produžio do Rabiota koji je lijepo zabio za 2-1. Samo četiri minute kasnije Paz je umalo izjednačio, no pogodio je okvir gola.

U nastavku susreta Como se trudio, pokušavao izjednačiti, no sve dvojbe je razriješio Rabiot sjajno pogodivši za 3-1 sa 20-tak metara u 88. minuti.