VIDEO Radomir Đalović ostaje za kormilom Rijeke do 2027.

Radomir Đalović (42) produžio je ugovor s Rijekom do 2027. godine. Crnogorac, koji je ove sezone doveo momčad s Kvarnera do dvostruke krune, bio je bez ugovora od kraja svibnja, a sada su na službenom profilu Rijeke potvrdili da će suradnju nastaviti još dvije sezone. Klub je objavio emotivan video u kojem Đalović slavi pobjede koje su Rijeku u konačnici dovele do naslova prvaka HNL-a u foto-finišu i do titule osvajača Kupa.

Na klupu je sjeo nakon što je početkom sezone Željko Sopić dobio otkaz. U samostalnu trenersku karijeru nije ušao obećavajuće. Pod njegovim je vodstvom Rijeka ispala u play-offu Konferencijske lige od Olimpije. U Sloveniji je njegova momčad doživjela težak poraz 5-0. No predsjednik Damir Mišković dao mu je povjerenje, i momčad je polako rasla.

Prvi ligaški poraz doživjeli su tek u veljači ove godine, a do kraja su zadržali konstantu i iskoristili promjenjivu formu Dinama i Hajduka. Đalović je ove sezone vodio Rijeku u svim domaćim natjecanjima 32 puta, ostvarivši 17 pobjeda, osam remija i sedam poraza. To je prosjek od 1,84 boda po utakmici.

Na kraju sezone našalio se da za njega pravo učenje tek počinje jer mora položiti ispit za Uefa PRO trenersku licencu.

- Ja nemam odmor, moram ići završiti PRO licencu. Ogromna zahvala svim profesorima koji su mi omogućili da se školujem ovdje. Igrači koji igraju za reprezentaciju imat će duži odmor - rekao je tada Đalović.