Ipak ništa od prodaje hrvatskog prvaka američkom milijarderu?!

Od prodaje Rijeke Damira Miškovića američkom milijarderu Leeju Andersonu, čini se ipak neće biti ništa. Nikakav konkretan dogovor o prodaji nije postignut niti je blizu realizacije, piše Germanijak. Lee Reuben Anderson ugledni je američki biznismen i prema Forbesu jedan od 500 najbogatijih Amerikanaca

On i supruga veliki su zaljubljenici u Hrvatsku, na Pelješcu su kupili Villu Korta Katarina, nakon toga i hotel Rivijera, podigli su jednu od najpriznatijih vinarija 2001. u Orebiću, a u SAD-u su poznati po tome što su zarađeni novac velikodušno ulagali u sportske programe, pogotovo u Minnesoti odakle njihove obitelji vuku korijene.

Nije prvi put da se pojavljuju nagađanja o mogućoj prodaji Rijeke. Mišković je već nekoliko puta tražio kupca, ali nijedan pokušaj dosad nije urodio plodom. Lani se spominjao ulazak njemačkog investitora, no pregovori su prekinuti u zadnji trenutak. Unatoč svemu, Mišković ostaje upisan kao najuspješniji predsjednik kluba. Tijekom njegova vodstva Rijeka je osvojila sedam trofeja: dva prvenstva, četiri Kupa i jedan Superkup.

Na čelu kluba nalazi se od 2012. godine, kada je vlasnik još bio Talijan Gabriele Volpi. Danas se Rijeka priprema za kvalifikacije za Ligu prvaka, što će joj biti drugi nastup u tom natjecanju u povijesti. Početak kvalifikacija očekuje ih u srpnju, u drugom pretkolu.

U nedavnom razgovoru Mišković je istaknuo kako on i njegova obitelj neće nikada djelovati protiv interesa kluba. Cilj je, kaže, svake sezone boriti se za sam vrh i izboriti Europu, a kad se pruži prilika, pokušati uzeti trofej.

- Mi u Rijeci moramo vjerovati i biti pozitivni, što cijelo vrijeme govorim. Ponekad ne valja, ali ostajemo pozitivni jer je to jedini način da klub funkcionira. Klub svi obožavaju, sami protiv svih moramo vjerovati u ovo što radimo. Moja obitelj i ja nikad nećemo ići protiv Rijeke. Napravit ćemo sve što možemo. Hoće li to na kraju dana biti dovoljno, to je druga stvar. Dajemo sve od sebe pa neka ljudi procijene - rekao je i dodao:

- Na početku svake sezone govorim da je Rijeci cilj biti u vrhu hrvatskog nogometa. Želimo izboriti mjesto koje vodi u europska natjecanja. Ako nam se pruži prilika osvojiti titulu ili Kup, mi ćemo se potruditi. To smo napravili prošle godine, kada smo bili konkurentni do kraja, ali nije nam išlo. Ove nas je godine bog nagradio.