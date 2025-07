VIDEO Rafinha zaplakao u TV prijenosu: 'Ovo je kraj karijere'

Bivša zvijezda Bayern Münchena Márcio Rafael Ferreira de Souza poznatiji kao Rafinha završio je u rodnom Brazilu nogometnu karijeru nakon više od 20 godina igranja. Tridesetdevetogodišnji desni bek posljednji je put igrao za Coritibu u rodnom Brazilu, a na gostovanju na brazilskom SporTV-u objavio je da se povlači.

- Danas službeno objavljujem kraj svoje karijere kao profesionalni nogometaš. Bilo je to prekrasno putovanje i nisam očekivao da ću stići ovako daleko - govorio je kroz suze.

U Njemačkoj je Rafinha igrao za Schalk od 2005. do 2010., prije nego što je uživao u najuspješnijem razdoblju svoje karijere s klubom iz Münchena od 2011. do 2019. S Bayernom je, između ostalog, osvojio sedam naslova prvaka, četiri njemačka kupa, Ligu prvaka i Svjetsko klupsko prvenstvo 2013.

Rafinha je posebno zahvalio Schalkeu "koji je vjerovao u dečka iz Brazila" i Bayernu "koji je bio moj dom toliko godina i gdje sam osvojio sve u nogometu".

"Danas posljednji zvižduk na terenu pripada meni. Došlo je vrijeme da se službeno oprostim od travnjaka, i to činim s mirom i zahvalnošću u srcu. Nogomet mi je dao sve, odveo me u Njemačku, učinio me prvakom Lige prvaka, Libertadoresa, Brazila... upoznao me s nevjerojatnim ljudima i omogućio mi da živim svoj najveći san. Svakom suigraču, treneru, zaposleniku, navijaču... hvala vam od srca. Sa sobom nosim uspomene, naučene lekcije, prijateljstva i priču koju ću zauvijek s ponosom pričati. Danas završava jedan ciklus kao igrač. No, ljubav prema nogometu je vječna. Počinje novo poglavlje u mom životu: Izvan terena."