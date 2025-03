VIDEO Rakitić igračima Hajduka održao govor, jedna odluka suca ih je razljutila: 'Iznenadilo me'

Tu je moj dom, Hajduk živi vječno, poručio je Ivan Rakitić na nedavne natpise da bi mogao napustiti Hajduk i vratiti se u Basel, klub u kojem je sve počelo.

- Rekao sam što sam imao, Poljud je moj dom - dodao je uoči derbija Dinama i Hajduka 2-2 u 24. kolu HNL-a jasno poručivši da ne ide nikamo i da će ostati stožeran igrač Gattusove momčadi.

Rakitić je to pokazao i na Maksimiru odradivši vrlo dobar nastup u derbiju. Osvrnuo se na težak udarac koji je pretrpio golman Hajduka Ivan Lučić nakon što ga je stoper Dinama Niko Galešić letećim udarcem nogom u glavu skoro nokautirao.

- Prije svega, Bogu hvala nije ništa strašno. Na kraju je koliko-toliko dobro prošlo. Vjerujem da nije bilo namjere, bila je borba za loptu - rekao je Rakitić.

Održao govor igračima Hajduka

Dodao je da mu je žao što sudac nije dao izravan crveni karton.

- Da nije bilo VAR-a, prošao bi sa žutim. To je šteta i nerazumljivo. Lučić po cijelom tijelu ima rane, ali, koliko sam ga upoznao ovih mjeseci, dobro će se oporaviti.

Nakon utakmice održao je govor suigračima u svlačionici maksimirskog stadiona.

- Lučić zna koliko je bitan za nas, ne samo kao vratar, nego kao momak i pozitivac. Rekao sam sad u svlačionici: 'Danas je on postavio glavu, hvala mu, sutra će drugi. Mi smo momčad, idemo dalje zajedno svi istim putem'.

Livaja zbog žutog kartona propušta Goricu

Raketa se dotaknuo i situacije koja je razljutila hajdukovce. Marko Livaja dobio je žuti karton u sudačkoj nadoknadi zbog kojeg će propustiti idući susret protiv Gorice na Poljudu.

- Svi znamo koliko nam Marko znači, to je sasvim jasno, ali nema smisla da tugujemo. Ne znam je li mu sudac morao dati žuti karton, bio je običan faul, borba za loptu, ništa više. Malo me to iznenadilo. Ali, što je tu je, otvorit će se prostor za drugog - zaključio je Rakitić.

