VIDEO Raphinha navijačima Atletica pokazao da 'lete van' u polufinalu: 'Ovo je čista pljačka'

Iako zbog ozljede nije odigrao ni minute u četvrtfinalu Lige prvaka, Barcelonin igrač Raphinha bio je jedan od glavnih aktera nakon ispadanja njegove momčadi od Atlético Madrida. Brazilac nije mogao sakriti frustracije sudačkim odlukama i provokacijama s tribina, a njegova reakcija nakon uzvratne utakmice u Madridu postala je viralna.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, kojim je potvrđen prolazak Atlética s ukupnih 3-2 unatoč pobjedi Barcelone 2-1 u uzvratu, Raphinha je prišao tribinama. Dok su ga domaći navijači provocirali, Brazilac im je uzvratio gestikulirajući palcem prema izlazu i dobacujući im: "Van!". Time im je jasno poručio kako vjeruje da će oni ispasti u polufinalu. Nije se na tome zaustavio, već je rukama napravio i znak koji simbolizira krađu, aludirajući na suđenje.

Svoj bijes Raphinha je nastavio izražavati i pred novinarima, ne birajući riječi kako bi opisao suđenje u oba susreta.

​- Za mene je ovo bila pljačka. I ne samo ova utakmica, nego i prva. Suđenje je bilo jako loše, nevjerojatne odluke su donesene. Atlético je napravio tko zna koliko prekršaja i nije dobio niti jedan žuti karton - izjavio je za TNT Sports Brasil.

Brazilac je otišao i korak dalje, sugerirajući da postoji strah od uspjeha Barcelone.

​- Stvarno bih volio razumjeti taj strah koji suci imaju od Barcelonine pobjede. Mogu razumjeti jednu pogrešku, ljudi smo, ali kad se one ponavljaju u dvije utakmice zaredom, to postaje zabrinjavajuće.

Raphinhin gnjev dijelili su i mnogi u klubu. Barcelona je u oba susreta ostala s igračem manje. U prvoj utakmici na Camp Nouu isključen je Pau Cubarsí, dok je u uzvratu crveni karton dobio Eric García u 79. minuti, što je otežalo lov na preokret. Katalonski klub je čak i nakon prve utakmice poslao službenu pritužbu Uefi zbog, kako su naveli, "suđenja koje nije bilo u skladu s pravilima i koje je izravno utjecalo na tijek i ishod utakmice".

*uz korištenje AI-ja