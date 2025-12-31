Obavijesti

VIDEO Rapsodija golova novog kola Premier lige. Arsenal dobio Villu, United opet nemoćan...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Foto: David Klein

Većina 19. kola Premier lige je kompletirana u utorak navečer. Arsenal je rutinski svladao Villu i prekinuo nevjerojatan niz kluba iz Birminghama, a Manchester United remizirao sa zadnjom ekipom prvenstva Wolvesima

U utorak navečer odigrano je šest utakmica 19. kola Premier lige. Najviše je iznenadio Arsenal s visokom pobjedom protiv Aston Ville (4-1) koja je prije utakmice imala nevjerojatan niz od 11 uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima.. Za 'topnike' su zabijali Gabriel, Martin Zubimendi, Leandro Trossard i Gabriel Jesus, a utješni pogodak za ekipu Unaija Emeryja zabio je Ollie Watkins.

Golove sa susreta pogledajte OVDJE.

Premier League - Arsenal v Aston Villa
Foto: David Klein

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dolazak Dinamovih igrača na Arsenalov stadion 01:07
Dolazak Dinamovih igrača na Arsenalov stadion | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Chelsea i Bournemouth remizirali su na Stamford Bridgeu (2-2). Svi golovi pali su u prvom dijelu; za goste su zabili David Brooks i Justin Kluivert, a za domaće Cole Palmer i Enzo Fernandez. 

Najbolje trenutke s utakmice pogledajte OVDJE

Premier League - Chelsea v AFC Bournemouth
Foto: Ian Walton

Nottingham Forest poražen je kod kuće od Evertona. Za klub iz Liverpoola zabijali su James Garner i Thierno Barry. West Ham i Brighton odigrali su 2-2, a klub iz Londona vodio je u dva navrata. Za 'čekićare' golove su dali Jarrod Bowen i Lucas Paqueta, a za Brighton Danny Welbeck i Joel Veltman. Welbeck je imao priliku postići i drugi gol na susretu s bijele točke, ali pogodio je gredu u pokušaju 'panenke'.

Premier League - West Ham United v Brighton & Hove Albion
Foto: TONY O BRIEN

Manchester United je razočarao u okršaju s Wolvesima (1-1) koji su osvojili tek treći bod ove sezone. U vodstvo je 'crvene vragove' doveo Joshua Zirkzee, a Ladislav Krejči je izjednačio na kraju prvog dijela. Wolvesi su prije ovog susreta izgubili 12 uzastopnih utakmica i zadnji bod uzeli su protiv Brightona (1-1) 5. listopada.

Sažetak susreta pogledajte OVDJE.

Premier League - Manchester United v Wolverhampton Wanderers
Foto: Phil Noble

